Brote mortal de hantavirus en crucero alerta al mundo: detectan cepa andina que sí se transmite entre humanos

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    Brote mortal de hantavirus en crucero alerta al mundo: detectan cepa andina que sí se transmite entre humanos
    Autoridades sanitarias confirmaron la presencia de la cepa andina de hantavirus en pasajeros evacuados de un crucero que partió de Argentina. Foto: GettyImages

El brote ya dejó varios fallecidos y mantiene bajo vigilancia internacional a más de 150 personas a bordo.

La detección de la cepa andina del hantavirus, considerada la única variante conocida capaz de transmitirse entre humanos, encendió las alertas sanitarias internacionales tras un brote registrado a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó desde Argentina y actualmente permanece frente a las costas de África.

El brote ya dejó al menos tres personas fallecidas y mantiene bajo estrictas medidas de vigilancia a más de 150 pasajeros y tripulantes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/hantavirus-como-se-transmite-el-virus-y-cuales-son-los-sintomas-EO20483744

¿Qué ocurrió en el crucero MV Hondius?

El barco partió desde Argentina hace aproximadamente un mes para realizar una travesía por el Atlántico. Sin embargo, durante el viaje comenzaron a detectarse casos sospechosos de hantavirus entre pasajeros y miembros de la tripulación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ahora se han identificado:

- Tres casos confirmados

- Cinco casos sospechosos

- Tres fallecimientos relacionados con el brote

Además, varios pasajeros tuvieron que ser evacuados para recibir atención médica especializada en Sudáfrica y Países Bajos.

Detectan la cepa andina del hantavirus

El Ministerio de Salud de Sudáfrica confirmó que los análisis realizados a dos pacientes evacuados detectaron la presencia de la cepa andina del hantavirus, una variante poco común vinculada principalmente con América Latina.

¿Por qué preocupa esta variante?

A diferencia de otros hantavirus, la cepa andina tiene una característica que preocupa especialmente a los expertos: puede transmitirse entre personas bajo condiciones de contacto estrecho y prolongado.

Un informe sanitario citado por autoridades sudafricanas señala que esta es “la única cepa conocida capaz de propagarse de persona a persona”.

No obstante, la OMS reiteró que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

$!La detección de la cepa andina del hantavirus, considerada la única variante conocida capaz de transmitirse entre humanos.
La detección de la cepa andina del hantavirus, considerada la única variante conocida capaz de transmitirse entre humanos. Foto: UNONoticias

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus suele contagiarse a través del contacto con fluidos de roedores infectados, especialmente:

- Orina

- Saliva

- Heces

La inhalación de partículas contaminadas es una de las principales formas de infección. Sin embargo, en el caso de la cepa andina, también puede existir transmisión humana en escenarios muy específicos.

Síntomas del hantavirus

Entre los síntomas más comunes destacan:

- Fiebre

- Dolor muscular

- Fatiga

- Dificultad respiratoria

- Problemas pulmonares graves en casos severos

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia constante sobre los contactos cercanos de las personas infectadas.

Pasajeros siguen bajo vigilancia internacional

Actualmente, el MV Hondius permanece anclado cerca de Cabo Verde mientras se define su ingreso a las Islas Canarias. La situación generó tensión política y sanitaria en España, donde autoridades regionales expresaron preocupación por el arribo del crucero.

La empresa Oceanwide Expeditions aseguró que los pasajeros serán evaluados médicamente antes de regresar a sus países y que las operaciones se realizarán bajo estrictos protocolos sanitarios.

Mientras tanto, equipos de rastreo continúan localizando contactos cercanos de los casos confirmados, incluyendo personal médico, tripulación aérea y trabajadores portuarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/las-autoridades-sanitarias-creen-haber-localizado-el-origen-del-brote-de-hantavirus-en-crucero-FH20505154

Un brote que mantiene atención global

Aunque las autoridades internacionales insisten en que el riesgo de propagación masiva es bajo, la aparición de una cepa capaz de transmitirse entre humanos convirtió este brote en uno de los casos de hantavirus más vigilados de los últimos años.

El seguimiento médico de los pasajeros y la evolución de los casos será clave para determinar el alcance real de este episodio que comenzó en alta mar y ahora mantiene bajo alerta a varios países.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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