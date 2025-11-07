Brugada destina 500 millones para empoderar a mujeres y romper ciclos de violencia en la CDMX

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció el lanzamiento del programa “Autonomía económica de las mujeres”, con una inversión de 500 millones de pesos entre 2025 y 2026, destinado a apoyar el emprendimiento femenino, impulsar la independencia económica y romper ciclos de violencia.

Durante la presentación realizada en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria capitalina explicó que el programa parte de un principio fundamental: la confianza en las mujeres. “Confiamos en su talento y capacidad para pasar del comercio y la sobrevivencia a convertirse en empresarias y líderes de su propio destino”, afirmó.

El plan contempla tres tipos de estímulos. El primero, Capital Semilla, consiste en un apoyo único de 25 mil pesos entregado por el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso). El segundo, microcréditos, otorgará montos que van de 10 mil a 100 mil pesos para mujeres con microempresas que busquen aumentar su rentabilidad.

El tercer componente, Empresas sororas, apoyará a aquellas compañías que promuevan la inserción o reinserción laboral de mujeres que perdieron su empleo o enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Brugada subrayó que este esfuerzo responde a una realidad urgente: de acuerdo con el Inegi, el 42% de los hogares en la Ciudad de México son encabezados por mujeres, y 1.8 millones viven en pobreza de ingresos, sin recursos suficientes para el bienestar familiar.

“Este programa tiene el objetivo de empoderar a las mujeres para transformar su entorno, fortalecer su independencia y romper ciclos de violencia y desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, hay brechas muy importantes que tenemos que atender”, sostuvo.

La mandataria reiteró que el sistema financiero tradicional limita el acceso de las mujeres a créditos, por lo que este programa busca cerrar esa brecha mediante apoyos directos, capacitación y acompañamiento.

Finalmente, Brugada destacó que la autonomía económica es una herramienta clave para garantizar la igualdad sustantiva y la libertad de decisión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y productiva. Con información de El Universal