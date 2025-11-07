Brugada lanza ofensiva contra el abuso sexual tras caso Sheinbaum

7 noviembre 2025
    Brugada lanza ofensiva contra el abuso sexual tras caso Sheinbaum
    “Retomamos la convocatoria nacional para construir un plan integral que defina protocolos, comunicación inmediata”, aseguró Clara Brugada. /FOTO: CUARTOSCURO

La jefa de Gobierno capitalina adelantó que el programa definirá protocolos de atención, comunicación inmediata y judicialización, en respuesta al llamado nacional hecho por la Presidenta

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que en los próximos días presentará un plan integral contra el abuso sexual, en respuesta al llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el tocamiento del que fue víctima esta semana en el Centro Histórico.

Durante la presentación del programa “Autonomía económica de las mujeres”, Brugada informó que el nuevo plan será revelado en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, el 25 de noviembre, como parte de los 16 días de activismo que se realizarán en la capital.

“Decimos con la misma fuerza: ninguna mujer está sola en la Ciudad de México. Aquí el abuso sexual ya es un delito en el Código Penal. No obstante, retomamos la convocatoria nacional para construir un plan integral que defina protocolos, comunicación inmediata, atención y judicialización de los hechos”, declaró.

Brugada enfatizó que el gobierno capitalino reforzará las estrategias de prevención y respuesta institucional para garantizar que toda víctima reciba atención oportuna, acompañamiento psicológico y asesoría jurídica.

Asimismo, condenó el incidente del que fue víctima la presidenta Sheinbaum y reafirmó que la Ciudad de México no tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres, ni en espacios públicos ni en el ámbito privado.

“En la Ciudad de México no se tolera la violencia, ningún tipo de violencia contra las mujeres. Rechazamos con absoluta contundencia los hechos ocurridos contra la presidenta de México”, afirmó.

La mandataria capitalina expresó su respaldo total a la jefa del Ejecutivo federal y aseguró que el nuevo plan representará un esfuerzo coordinado entre autoridades, organizaciones civiles y colectivos feministas.

“La presidenta no está sola; desde la Ciudad de México expresamos respeto, solidaridad y acompañamiento”, puntualizó Brugada.

El plan integral contra el abuso sexual incluirá mecanismos de denuncia inmediata, rutas de atención judicial y protocolos de actuación en espacios públicos, dependencias gubernamentales y transporte urbano. Con información de El Universal

