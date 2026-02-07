Brugada ‘se queda’ en Utopía del Maíz: Casa de Gobierno, mil 600 luminarias y refuerzo de seguridad

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó un recorrido de Casa por Casa en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, donde anunció que se instalará una Casa de Gobierno en la Utopía del Maíz que se diseña en la comunidad.

“Aquí instalaremos una Casa de Gobierno de la Ciudad de México para que ustedes puedan gestionar todo lo que hace falta y que depende del Gobierno de la ciudad”, afirmó Brugada al explicar que el espacio buscará concentrar atención y seguimiento a necesidades locales.

La mandataria capitalina añadió que la Casa de Gobierno permitirá observar y dar continuidad a lo que el gobierno realiza en la zona y planteó que podría ubicarse en una parte del proyecto comunitario. “La Casa de Gobierno es para que vean todo lo que el Gobierno de la ciudad está haciendo o tiene que hacer. Me parece buena idea, puede ser en un pedacito de la Utopía, allí vamos a instalar”, dijo.

Brugada señaló que San Miguel Topilejo está considerado dentro del proyecto Territorios de Paz e Igualdad y sostuvo que la intención es mantener presencia institucional para atender problemáticas históricas en los pueblos de la montaña.

“Aquí estamos para no salirnos, es decir, el Gobierno de la Ciudad se queda en San Miguel Topilejo para atender todas las problemáticas, porque queremos hacer justicia a los pueblos y justicia a los pueblos es atender las necesidades históricas de los pueblos”, afirmó, al indicar que se dará prioridad a servicios básicos.

Entre las necesidades a atender, mencionó agua, educación, movilidad, iluminación, así como acciones en materia de seguridad. En ese marco, anunció la instalación de mil 600 luminarias en San Miguel Topilejo para mejorar el alumbrado público y contribuir a la seguridad.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, indicó que se han registrado avances en seguridad tras la instrucción de Brugada para reforzar la estrategia en el sector Topilejo, con mayor presencia policial y patrullas nuevas, además de la construcción de módulos de seguridad durante este año.