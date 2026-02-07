Munición ‘del Ejército de EU’ en manos del narco: NYT revela rastro tras ataque en Coahuila

CDMX.- La policía mexicana se encuentra “abrumada” por los cárteles de la droga debido al uso de armamento y municiones fabricados para el Ejército de Estados Unidos, reportó The New York Times (NYT), de acuerdo con una nota difundida este 7 de febrero por La Jornada.

El diario estadounidense señaló que los grupos criminales emplean munición calibre .50 producida en una planta propiedad del gobierno federal de Estados Unidos y que, posteriormente, habría sido introducida de contrabando a México para ser utilizada en ataques contra civiles y policías.

Como ejemplo, se recordó el ataque ocurrido la mañana del 30 de noviembre de 2019, cuando un convoy de camionetas con hombres armados ingresó a Villa Unión, Coahuila, y abrió fuego. Según el recuento, los agresores portaban ametralladora pesada y rifles calibre .50, con un poder de fuego superior al de policías estatales y locales que esperaban refuerzos militares.

El NYT citó el testimonio del periodista Luis Manzano, quien relató que el humo se extendía por las calles y que los casquillos cubrían el piso, además de describir el estruendo de los disparos. En ese episodio, se reportó un saldo de cuatro policías, dos civiles y 19 integrantes de un cártel muertos, luego de que llegaron los militares y los agresores se replegaron.

Tras el ataque, investigadores que recabaron evidencia localizaron casquillos calibre .45 y .50 con las iniciales “L.C.”, asociadas a la planta de municiones del Ejército de Estados Unidos en Lake City, en las afueras de Kansas City, identificada como el mayor fabricante de cartuchos de rifle usados por el Pentágono.

El reporte añadió que esa fábrica también abastece municiones a consumidores civiles en Estados Unidos, incluidos cartuchos calibre .50. Ese tipo de munición, diseñada para destruir vehículos y aeronaves ligeras, se encuentra disponible para su compra por civiles, según lo consignado en la publicación.

El caso se inserta en el debate sobre el flujo transfronterizo de armamento y municiones y su impacto en la capacidad operativa de corporaciones de seguridad locales frente a grupos criminales con mayor potencia de fuego, de acuerdo con el enfoque del reporte. Con información de La Jornada