Multa e inhabilitación a empresa por datos falsos en licitaciones de mantenimiento del AIFA

CDMX.- La empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. fue sancionada con una multa de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación por cuatro meses para participar en contrataciones, luego de que proporcionó información falsa en dos licitaciones relacionadas con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La dependencia precisó que, durante ese periodo, la empresa no podrá participar en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal, como parte de las medidas derivadas de las investigaciones realizadas.

La multa e inhabilitación fueron impuestas a través del Órgano Interno de Control en el AIFA, tras concluir que la empresa presentó información falsa en dos procedimientos ligados a servicios de mantenimiento del aeropuerto, de acuerdo con el reporte oficial.

Las licitaciones referidas corresponden a la contratación del “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas” con los números LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025, según la Secretaría.

La autoridad señaló que Lax Constructora presentó un certificado falso con el que buscaba acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando la gravedad de la falta. También informó que la empresa fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

La notificación de la sanción se realizó el 27 de enero y su publicación se efectuó el 6 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con la dependencia.

Finalmente, la Secretaría a cargo de Raquel Buenrostro señaló que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución y que, en caso de hacerlo, la autoridad defenderá la sanción conforme a derecho y con la finalidad de proteger el interés público.