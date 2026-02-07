Multa e inhabilitación a empresa por datos falsos en licitaciones de mantenimiento del AIFA

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 7 febrero 2026
    Multa e inhabilitación a empresa por datos falsos en licitaciones de mantenimiento del AIFA
    La multa e inhabilitación fueron impuestas a través del Órgano Interno de Control en el AIFA. /FOTO: ESPECIAL

Una sanción administrativa vinculada a contrataciones puso el foco en los controles de verificación de documentos

CDMX.- La empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. fue sancionada con una multa de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación por cuatro meses para participar en contrataciones, luego de que proporcionó información falsa en dos licitaciones relacionadas con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La dependencia precisó que, durante ese periodo, la empresa no podrá participar en procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal, como parte de las medidas derivadas de las investigaciones realizadas.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan la localización sin vida de académico de la Universidad de Colima reportado como desaparecido

La multa e inhabilitación fueron impuestas a través del Órgano Interno de Control en el AIFA, tras concluir que la empresa presentó información falsa en dos procedimientos ligados a servicios de mantenimiento del aeropuerto, de acuerdo con el reporte oficial.

Las licitaciones referidas corresponden a la contratación del “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas” con los números LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025, según la Secretaría.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Mario Antonio ‘N’ y Fátima ‘N’ por feminicidio de una menor en Toluca

La autoridad señaló que Lax Constructora presentó un certificado falso con el que buscaba acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando la gravedad de la falta. También informó que la empresa fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

TE PUEDE INTERESAR: Donará Gobierno de Trump equipo de alerta migratoria para México

La notificación de la sanción se realizó el 27 de enero y su publicación se efectuó el 6 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con la dependencia.

Finalmente, la Secretaría a cargo de Raquel Buenrostro señaló que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución y que, en caso de hacerlo, la autoridad defenderá la sanción conforme a derecho y con la finalidad de proteger el interés público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


industria de la construcción

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


AIFA

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?
El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045.

Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales.

Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia.

¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
México Verde, representado por Tomateros de Culiacán, celebró su triunfo ante Leones de República Dominicana que le dio el boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026