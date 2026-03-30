Busca Moreira ‘parar’ el Plan B: denuncia opacidad por derrame en el Golfo y falta de consulta indígena

CDMX.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anunció que presentará dos mociones suspensivas durante la discusión del Plan B en el pleno, prevista para la próxima semana. El legislador explicó que solicitará la suspensión del debate al argumentar que la iniciativa presidencial no cumplió con realizar la consulta a los pueblos originarios, requisito que, dijo, debe atenderse cuando se trata de medidas que inciden en su vida comunitaria y formas de gobierno.

“No hubo consulta a los pueblos originarios y esta reforma, al momento de tocar los municipios, afecta la composición de los pueblos originarios, afecta la composición de las autoridades, donde se decide por usos y costumbres o se decide por comunidades y pueblos originarios. Se debe haber consultado a los pueblos originarios. No lo hicieron”, comentó. Moreira indicó que la segunda moción suspensiva tendrá un carácter político, con la intención de que el pleno aborde asuntos que calificó como coyunturales y de importancia, como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, la inseguridad y la desaparición forzada.

“La otra moción suspensiva es un tema de carácter político. O sea, ahorita debemos estar discutiendo sobre el derrame en el Golfo de México. Que pareciera que nadie sabe de dónde sale. Es una opacidad tremenda que está dañando a miles de familias de pescadores, a miles de familias de gente que presta servicios turísticos y está dañando para siempre el medio ambiente”, expresó. Añadió que también deberían discutirse asuntos como inflación, desaparición de personas y seguridad, al señalar que, desde su perspectiva, el debate está concentrado en el Plan B. “Deberíamos de suspender esto para discutir sobre los temas de inflación, sobre el tema de desaparición de personas, sobre los temas de seguridad, pero estamos metidos en esta discusión del Plan B”, lamentó. El coordinador priista adelantó que presentará formalmente ambos recursos durante la sesión en la que se lleve al pleno la discusión del paquete electoral, con el objetivo de que se vote la suspensión en los términos planteados.

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