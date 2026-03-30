UIF ‘blinda’ a empresas del Bienestar ligadas a cuñado de AMLO: sin movimientos inusuales, dice SHCP

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/ 30 marzo 2026
    UIF ‘blinda’ a empresas del Bienestar ligadas a cuñado de AMLO: sin movimientos inusuales, dice SHCP
    El pronunciamiento ocurre después de que el 26 de marzo se difundiera que Rodrigo Gutiérrez Müller, registró junto con otros socios dos empresas dedicadas a servicios financieros. ESPECIAL

El caso volvió al foco luego de que se difundiera que fueron registradas con socios cuyos nombres coinciden con acusados por lavado en EU

CDMX.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.” no presentan operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes, tras una revisión realizada por esa instancia.

Lo anterior, indicó la UIF en un comunicado, luego de información difundida en medios de comunicación sobre dichas personas morales. Precisó que, a la fecha, no se han identificado movimientos que, en el ámbito de sus atribuciones, ameriten una alerta por operaciones inusuales.

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La UIF detalló que el ejercicio incluyó la revisión de información disponible en sistemas institucionales y el cruce de datos conforme a sus mecanismos de análisis y seguimiento, conforme al marco legal aplicable.

Añadió que el análisis se llevó a cabo con apego a disposiciones en materia de confidencialidad y protección de información, con resguardo del secreto bancario. También subrayó que mantiene de manera permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes de entidades financieras y avisos de actividades vulnerables para identificar posibles conductas vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

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La SHCP señaló además que, junto con instituciones del Gabinete de Seguridad, refrenda su compromiso con la integridad del sistema financiero, la prevención de operaciones ilícitas y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, en coordinación con autoridades competentes.

El pronunciamiento ocurre después de que el 26 de marzo se difundiera que entre enero y abril de 2021 Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró junto con otros socios dos empresas dedicadas a servicios financieros y transferencias de dinero con las razones sociales citadas.

En esa información se mencionó que entre los socios figuran dos personas de origen extranjero, Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio consultados. También se señaló que esos nombres coinciden con los de personas acusadas por “lavado” de dinero en Estados Unidos y que estarían a la espera de sentencia tras aceptar su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares.

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