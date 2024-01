Busca Zaldívar desviar atención del fracaso de AMLO: Rubén Moreira

CDMX.- El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirma que el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, intenta desviar la atención de los ciudadanos de los temas en los que “fracasó” la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador acusó a Zaldívar de promover la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la elección popular, como propuso el titular del Ejecutivo, con el objetivo de que no se cuestione la inseguridad en el país.

Moreira presenta esta postura tras las recientes declaraciones del ministro en retiro, quien ha señalado al máximio tribunal del país de defender los intereses del conservadurismo, de las corporaciones y del “PRIAN”.

“Todo eso que hace Zaldívar, con todo respeto para él, que terminó de matraquero, es para que no estemos hablando de la seguridad, porque eso es lo que le duele al país, el tema de la inseguridad y ese es el gran fracaso de Morena. Morena ha cometido el mayor de los fracasos en el tema de seguridad, cuando prometió en 30 minutos, la paz”, aseguró el diputado coahuilense del PRI.

Asimismo, mencionó que los temas que se deben tratar son los tres grandes problemas que tiene el país son la inseguridad, la inflación y el desabasto de medicamentos.

“Lo que hace el ministro Zaldívar es distraer la atención. Hay que hablar de tres cosas en este país: no hay seguridad, la inflación es terrible y no hay medicinas”, mencionó el legislador del PRI.

Rubén Moreira también señaló a la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja por supuestamente apoyar a Morena en la aprobación de diferentes reformas, pese a ello no cuentan con la mayoría para aprobar la elección de ministros mediante el voto popular.

“El pueblo no les dio la mayoría constitucional. Es más, no les dio la mayoría simple, si MC hubiera competido con la alianza, este país hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque no tendrían la capacidad de votar, por ejemplo, el presupuesto, Morena. Esa es la gran traición que le hizo a México, MC, en no haberle puesto un contrapeso al Poder Ejecutivo”, refirió.