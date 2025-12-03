Buscan castigar con hasta nueve años de cárcel el uso de mascotas en redes y marchas

CDMX.- La diputada local de Morena, Leonor Gómez Otegui, presentó una iniciativa para prohibir la utilización de animales en marchas, protestas y contenidos digitales, con el objetivo de prevenir el maltrato, la explotación y la vulneración del bienestar de los seres sintientes no humanos en la Ciudad de México.

La propuesta contempla modificaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México y a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, a fin de impedir el uso de animales en protestas, plantones, concursos de televisión o en la creación de contenido digital, audiovisual o de entretenimiento que implique actos de crueldad, explotación o alteración de la conducta natural de la especie.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sobrino de regidor de Tuxtepec por vender imágenes íntimas

Asimismo, la iniciativa establece penas de hasta nueve años de prisión para quien grabe, fotografíe, financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta material en el que se muestre maltrato animal.

La legisladora argumentó que en los últimos años el crecimiento de las redes sociales y plataformas digitales propició un aumento exponencial en la producción de contenido audiovisual con animales, lo que ha derivado en casos documentados de abuso, estrés, explotación y uso indebido con fines de lucro o entretenimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Tijuana líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; lo tiene cuentas pendientes en EU

“Todos hemos visto videos donde son vestidos estos seres sin saber si son obligados, si los someten a estrés o si son privados de realizar sus necesidades biológicas, todo por un momento de viralidad”, expresó Gómez Otegui al defender su propuesta ante el Congreso local.

Sostuvo que estas prácticas no sólo vulneran el bienestar físico y mental de los animales, sino que también normalizan el maltrato y la falta de empatía hacia otras especies, lo que, advirtió, puede derivar en una escalada de violencia con desenlaces fatales.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL

La diputada recordó que la legislación vigente no contempla de manera específica las dinámicas del entorno digital, lo que actualmente dificulta la aplicación efectiva de sanciones y la protección adecuada de los animales frente a nuevas formas de explotación en plataformas de entretenimiento.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Bienestar Animal, con opinión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y eventual dictaminación. Con información de El Universal