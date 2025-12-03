Detienen a sobrino de regidor de Tuxtepec por vender imágenes íntimas

México
/ 3 diciembre 2025
    Detienen a sobrino de regidor de Tuxtepec por vender imágenes íntimas
    La FGEO cumplimentó la orden de aprehensión contra I.B.S., acusado de vender imágenes íntimas de una mujer y detenido en la carretera Tuxtepec–Cerro de Oro. FOTO: VANGUARDIA

La Fiscalía de Oaxaca arrestó a I.B.S., señalado por comercializar fotos privadas de una mujer en la Cuenca del Papaloapan

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como I.B.S., quien presuntamente es sobrino de un regidor del Ayuntamiento de Tuxtepec.señalado por el delito de violación a la intimidad sexual en agravio de una mujer en la región de la Cuenca del Papaloapan.

La detención se efectuó luego de una investigación iniciada en diciembre de 2024, tras la denuncia sobre la comercialización de imágenes íntimas sin autorización.

$!La Fiscalía de Oaxaca cumplimentó la orden de aprehensión contra el presunto responsable de vender imágenes íntimas en la Cuenca del Papaloapan.
La Fiscalía de Oaxaca cumplimentó la orden de aprehensión contra el presunto responsable de vender imágenes íntimas en la Cuenca del Papaloapan. FOTO: FISCALÍA DE OAXACA

VÍCTIMA FUE AVISADA SOBRE LA VENTA DE SUS IMÁGENES PRIVADAS

Según el comunicado difundido por la Fiscalía, el caso se inició el 5 de diciembre de 2024, cuando la víctima fue notificada por teléfono de que una persona ofertaba contenido privado de su propiedad.

La FGEO expuso en su informe que: “De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2024, cuando la víctima —cuya identidad permanece reservada por ley— recibió una llamada telefónica en la que se le informó que una persona ofrecía a la venta imágenes de la víctima con contenido privado, conducta que constituye un delito por vulnerar la intimidad sexual de la mujer.

Medios de comunicación locales señalaron que el material había sido sustraído tanto de redes sociales como del teléfono celular de la afectada.

BLANCO DE VIOLENCIA REALIZÓ TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTA DEL DETENIDO

Tras conocer la situación, la mujer recibió apoyo de su red cercana. Según el expediente penal, se realizaron varios movimientos financieros:

“Ante la situación, la víctima fue auxiliada por su red de apoyo, realizando diversos depósitos bancarios a una cuenta bancaria vinculada con el presunto responsable.”

Estas operaciones fueron integradas a la carpeta de investigación como indicios iniciales del presunto delito de violación a la intimidad sexual.

AUTORIDADES EMITE ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE HOMBRE SEÑALADO POR VENDER FOTOS ÍNTIMAS DE MUJERES

La FGEO indicó que la denuncia dio paso a una serie de diligencias encabezadas por las áreas de género de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca.

En el comunicado se precisó: “Tras recibir la denuncia, la FGEO inició las investigaciones correspondientes a través de las áreas de género de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, recabando los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener la orden de aprehensión.”

Los trabajos incluyeron revisión de movimientos bancarios, entrevistas y rastreo de plataformas digitales donde se ofrecía el contenido.

CAPTURAN A SOSPECHOSO DE VENTA DE IMÁGENES ÍNTIMAS, EN CARRETERA TUXTEPEC-CERRO DE ORO

El mandato judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Según la Fiscalía: “El mandato judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cuando el imputado circulaba sobre la carretera Tuxtepec–Cerro de Oro, a la altura de la colonia Granada.”

Tras la detención, I.B.S. fue puesto a disposición de la autoridad judicial encargada de definir su situación jurídica.

SOSPECHO PIDIÓ 25 MIL PESOS PARA NO VENDER IMÁGENES ÍNTIMAS DE SU VÍCTIMA

Diversos medios de comunicación reportaron que el detenido es identificado como sobrino de un regidor del Ayuntamiento de Tuxtepec.

De acuerdo con estas versiones, las imágenes privadas fueron ofrecidas mediante un catálogo publicado en Instagram. Según estas fuentes, el implicado habría exigido 25 mil pesos a la víctima para retirar el contenido de la plataforma.

Fuentes consultadas por MILENIO señalaron que el hombre contaba con formación en Derecho, lo que, según dicha versión periodística, indicaría que actuó con conocimiento de las implicaciones legales.

VÍCTIMA RECURRE A LA FISCALÍA PARA BUSCAR JUSTICIA

Reportes locales también indicaron que la víctima recurrió a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer, desde donde se continuó la integración del caso.

De acuerdo con estas publicaciones, colectivos y redes de apoyo acompañaron a la denunciante durante el proceso legal que concluyó con la orden de aprehensión otorgada por una jueza del Tribunal Superior de Justicia.

FISCALÍA CONTINUARÁ CON LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL SOBRINO DEL REGIDOR DE TUXTEPEC

En el comunicado oficial, la Fiscalía de Oaxaca enfatizó su política institucional respecto a la persecución de delitos cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes:

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de investigar y perseguir con rigor los delitos cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes, garantizando su acceso a la justicia y su derecho a una vida libre de violencia.”

La dependencia informó que continuará con las actuaciones correspondientes para que la autoridad judicial determine la situación del imputado conforme a los procedimientos legales vigentes.

Temas


Delitos Sexuales
Detenciones
Violencia De Género

Localizaciones


Oaxaca
Tuxtepec

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

