Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL
Autoridades aseguraron alcohol, drogas, un arma corta y más de 100 mil pesos durante la irrupción policial en la fiesta clandestina de San Pedro Garza García
Monterrey, Nuevo León.- Tras haber sido detenidos en una fiesta clandestina de menores de edad en la que había alcohol y drogas, 11 adultos que fungían como organizadores del evento fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo, en Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia del estado informó del estado de los presuntos, este miércoles.
“Se quedaron vinculados, con resguardo domiciliario, por los delitos de narcomenudeo”, dijo.
El domingo, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García “reventó” una fiesta en la que había entre 350 y 400 menores y en donde se detectó la presencia de drogas y alcohol.
Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Río Mónaco en la colonia San Patricio en donde fueron detenidos 11 hombres.
En el lugar se localizaron decenas de botellas de alcohol, sustancias con las características de droga, un arma corta calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo.