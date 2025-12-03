Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL

México
/ 3 diciembre 2025
    Los presuntos fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo tras haber sido detenidos en una fiesta clandestina en San Pedro Garza García, Nuevo León

Autoridades aseguraron alcohol, drogas, un arma corta y más de 100 mil pesos durante la irrupción policial en la fiesta clandestina de San Pedro Garza García

Monterrey, Nuevo León.- Tras haber sido detenidos en una fiesta clandestina de menores de edad en la que había alcohol y drogas, 11 adultos que fungían como organizadores del evento fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del estado de los presuntos, este miércoles.

Se quedaron vinculados, con resguardo domiciliario, por los delitos de narcomenudeo”, dijo.

$!Once adultos detenidos en una fiesta clandestina con más de 300 menores en San Pedro Garza García fueron vinculados a proceso por narcomenudeo y permanecerán bajo resguardo domiciliario
Once adultos detenidos en una fiesta clandestina con más de 300 menores en San Pedro Garza García fueron vinculados a proceso por narcomenudeo y permanecerán bajo resguardo domiciliario FOTO: CORTESÍA

El domingo, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García “reventó” una fiesta en la que había entre 350 y 400 menores y en donde se detectó la presencia de drogas y alcohol.

Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Río Mónaco en la colonia San Patricio en donde fueron detenidos 11 hombres.

En el lugar se localizaron decenas de botellas de alcohol, sustancias con las características de droga, un arma corta calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo.

Temas


Menores De Edad
Narcomenudeo
Vinculación A Proceso

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

