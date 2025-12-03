Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Tras haber sido detenidos en una fiesta clandestina de menores de edad en la que había alcohol y drogas, 11 adultos que fungían como organizadores del evento fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del estado de los presuntos, este miércoles.

“Se quedaron vinculados, con resguardo domiciliario, por los delitos de narcomenudeo”, dijo.

