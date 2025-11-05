Buscan redirigir miles de millones del presupuesto 2026 a educación, agricultura y ciencia

Noticias
/ 5 noviembre 2025
    Buscan redirigir miles de millones del presupuesto 2026 a educación, agricultura y ciencia
    Monreal detalló que dichas reservas se agrupan en tres bloques y que la discusión se llevará a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados. /FOTO: ESPECIAL

El senador Ricardo Monreal anunció que Morena, el PVEM y el PT impulsarán 12 modificaciones al Presupuesto 2026, orientadas a reasignar recursos, en medio de críticas por recortes a otros ramos

CDMX.- En el marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, el senador Ricardo Monreal informó que el bloque de Morena junto con el PVEM y el PT presentará 12 reservas que buscan reasignar recursos del gasto público hacia sectores prioritarios como agricultura, ciencia y tecnología, educación, medio ambiente, trabajo y cultura.

Monreal detalló que dichas reservas se agrupan en tres bloques y que la discusión de las mismas -sin haber acuerdos previos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo)- se llevará a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR: Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

El artículo complementario señala que en lo particular del dictamen se estima presentar casi 2 mil reservas y la reasignación podría alcanzar los 17 mil 789 millones de pesos, principalmente hacia educación, ciencia y tecnología, agricultura, cultura y medio ambiente.

El debate ha generado críticas desde la oposición, que advierte que los grandes afectados podrían ser los ramos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Poder Judicial y el Tribunal Electoral, con una reducción de hasta 18 mil millones de pesos propuesta por Morena.

TE PUEDE INTERESAR: Seguros para autos, estancados desde la pandemia en México

Según Monreal, la reasignación prioriza “sectores que ganan” como la educación, y defendió que la seguridad también está protegida, dado que el presupuesto de la Guardia Nacional se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las modificaciones propuestas representan un giro en la distribución del gasto público, fortaleciendo las áreas de desarrollo social e innovación, pero abren interrogantes sobre la balanza entre autonomía de los órganos constitucionales y prioridad social del gasto.

El proceso continúa con la discusión en lo particular del PEF 2026, donde se debatirán los ajustes y las reservas presentadas, con atención especial al impacto presupuestal y político que implican estas reconfiguraciones. Con información de El Universal

Temas


Presupuesto

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena
Cámara de Diputados

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa