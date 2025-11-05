Buscan redirigir miles de millones del presupuesto 2026 a educación, agricultura y ciencia

CDMX.- En el marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, el senador Ricardo Monreal informó que el bloque de Morena junto con el PVEM y el PT presentará 12 reservas que buscan reasignar recursos del gasto público hacia sectores prioritarios como agricultura, ciencia y tecnología, educación, medio ambiente, trabajo y cultura.

Monreal detalló que dichas reservas se agrupan en tres bloques y que la discusión de las mismas -sin haber acuerdos previos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo)- se llevará a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados.

El artículo complementario señala que en lo particular del dictamen se estima presentar casi 2 mil reservas y la reasignación podría alcanzar los 17 mil 789 millones de pesos, principalmente hacia educación, ciencia y tecnología, agricultura, cultura y medio ambiente.

El debate ha generado críticas desde la oposición, que advierte que los grandes afectados podrían ser los ramos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Poder Judicial y el Tribunal Electoral, con una reducción de hasta 18 mil millones de pesos propuesta por Morena.

Según Monreal, la reasignación prioriza “sectores que ganan” como la educación, y defendió que la seguridad también está protegida, dado que el presupuesto de la Guardia Nacional se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las modificaciones propuestas representan un giro en la distribución del gasto público, fortaleciendo las áreas de desarrollo social e innovación, pero abren interrogantes sobre la balanza entre autonomía de los órganos constitucionales y prioridad social del gasto.

El proceso continúa con la discusión en lo particular del PEF 2026, donde se debatirán los ajustes y las reservas presentadas, con atención especial al impacto presupuestal y político que implican estas reconfiguraciones. Con información de El Universal