Cae banda de secuestradores: mujer recibe 79 años y su cómplice 25

CDMX.- Dos integrantes de una banda dedicada al secuestro, que operaba de manera independiente en los municipios de San Vicente Chicoloapan y Chimalhuacán, en el Estado de México, recibieron sentencias de hasta 79 años de prisión por delitos relacionados con delincuencia organizada y secuestro calificado. La resolución fue emitida por un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad.

El Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, impuso una pena de 79 años de prisión a Estephany “N”, al considerar suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF) para demostrar su participación en actividades de secuestro dentro de un grupo criminal.

En el mismo caso, David “N” fue sentenciado a 25 años de cárcel por su responsabilidad en un secuestro calificado cometido contra una víctima cuya identidad se mantiene bajo resguardo. La FGR detalló que las penas respondieron a la gravedad de los delitos y a la evidencia recabada durante el proceso judicial.

Ambos fueron detenidos en noviembre de 2014 durante un operativo realizado por autoridades mexiquenses en un inmueble ubicado en la colonia Santo Domingo, en Chimalhuacán. En ese momento, las autoridades identificaron la operación independiente de la banda criminal y vinculó a sus integrantes con distintos eventos de privación ilegal de la libertad.

La FGR señaló que las sentencias forman parte del trabajo coordinado para combatir delitos de alto impacto en la región oriente del Estado de México, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos dedicados al secuestro.

Con estas resoluciones, el Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar con acciones que permitan desarticular células delictivas y llevar ante la justicia a quienes participen en actividades de secuestro. Con información de El Universal