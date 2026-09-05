Violencia en Guerrero deja seis hombres asesinados, entre ellos un elemento de la Guardia Nacional

CHILPANCINGO, GRO.- La jornada de violencia de este sábado dejó seis hombres asesinados en Guerrero, entre ellos un elemento de la Guardia Nacional. De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 8 de la mañana, fueron hallados tres cadáveres desmembrados, sobre la orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida de la comunidad Plan de Lima, en el municipio de Juan R- Escudero.

Los tres cadáveres estaban desmembrados, las extremidades estaban dentro de bolsas de plástico negras y las cabezas expuestas en la carretera. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que uno de los tres cadáveres era de un miembro de la Guardia Nacional. POSIBLE RESPUESTA DEL CRIMEN A OPERATIVOS DE LAS FUERZAS FEDERALES La Fiscalía no lo dijo textualmente, pero insinuó que el asesinato del elemento federal pudo ser parte de una respuesta de las organizaciones criminales ante sus operaciones. “En las últimas semanas, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, ha intensificado las labores de investigación, inteligencia y análisis criminal, así como las acciones interinstitucionales en las regiones Montaña, Acapulco y Centro, logrando detenciones y otros resultados que han generado presión sobre estructuras criminales y afectado su capacidad de operación”.

Por la mañana, en redes sociales, circuló ampliamente un video donde un joven que se identificó como integrante de la Guardia Nacional, acusó a mandos de esa corporación de proteger a la organización criminal Los Tlacos y hacer operaciones contra Los Ardillos. El municipio de Juan R. Escudero, de acuerdo a reportes oficiales, es controlado por Los Ardillos. LOS “TLACOS” Y LOS ARDILLOS SE PELEAN EL TERRITORIO Apenas el jueves, la fiscalía y soldados de la Guardia Nacional y del Ejército, implementaron una operación en los municipios de Chilapa, Atlixtac y Tlapa donde detuvieron a 71 agentes, que la mayoría fueron liberados después. En estos tres municipios operan Los Ardillos.

En los primeros minutos de este sábado, fue hallado un hombre con un torniquete en el cuello y con huellas de tortura. El hallazgo ocurrió a las 12 de la mañana, en la calle Gladiolas, en el Sector 6 de la colonia Graciano Sánchez. El reporte policiaco indica que el cadáver fue arrojado por hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta. A las 7 de la mañana en la unidad habitacional San Agustín, en la periferia de Acapulco, hombres armados atacaron un sitio de camionetas colectivas, ubicado cerca del hospital general de El Quemado. En el lugar del ataque quedó muerto un hombre y otro quedó herido. El reporte indica que familiares de las víctimas se llevaron el cadáver y el herido fue trasladado al hospital en una camioneta del transporte público.

Mientras que en el municipio de La Unión, en la Costa Grande, fue hallado un cadáver calcinado dentro de un vehículo sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. El hallazgo ocurrió a las 9 de la mañana.