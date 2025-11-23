Cae pareja de la hermana de Xóchitl Gálvez: recibe 58 años de prisión por secuestro

CDMX.- Un juez federal dictó sentencia condenatoria contra cuatro integrantes de la banda delictiva conocida como “Los Tolmex”, entre ellos Leonardo Sales Andrade, alias El Tolmex, pareja sentimental de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez. Sales Andrade fue sentenciado a 58 años de prisión por delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo.

Los delitos incluyen delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en agravio de dos víctimas y portación de armamento prohibido. La sentencia se emitió tras un proceso que se extendió por más de una década.

En 2012, El Tolmex fue detenido en el Estado de México junto con Ricardo Sales Andrade, alias El Pelón o El Osito; José Alberto Rivero Martínez, alias El Albert; y Alejandro Roque Velázquez, alias El Diablo. Todos fueron identificados como miembros de un grupo criminal dedicado al secuestro en la Ciudad de México y el Estado de México.

Tras su captura, los cuatro fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, donde quedaron a disposición del órgano jurisdiccional. Desde entonces, su caso avanzó mediante diversos procedimientos y diligencias ministeriales.

El juez impuso 58 años de prisión a El Tolmex y 57 años a El Albert, además de multas por 256 mil 998 pesos y 254 mil 44 pesos, respectivamente. Ambos fueron considerados responsables directos en los secuestros acreditados por el Ministerio Público Federal.

Por su parte, “El Pelón” y “El Diablo” recibieron penas de 54 años de cárcel por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, así como una multa de 251 mil 90 pesos cada uno.

Las autoridades señalaron que los sentenciados forman parte de un grupo criminal que operaba mediante privaciones ilegales de la libertad, negociación de rescates y uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas. El Ministerio Público de la Federación aportó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.

Los cuatro sujetos cumplen su sentencia en distintos centros penitenciarios federales, según criterios de seguridad y clasificación. La resolución quedó firme tras la determinación del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. Con información de El Universal