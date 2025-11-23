Buque Escuela Cuauhtémoc atraca en Veracruz; Sheinbaum homenajea a cadetes fallecidos
El Buque Escuela Cuauhtémoc finalmente ha regresado a México, tras sufrir un accidente durante el pasado mayo, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Fue este 23 de noviembre, que el navío atracó en el muelle del fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz.
La nave fue bien recibida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien abordó a modo de bienvenida, siendo la primera vez en que la mandataria pisa el buque.
La jefa del Ejecutivo aprovechó para conocer y felicitar a la tripulación, y hacer un homenaje a quienes perdieron la vida en el accidente, en el territorio estadounidense.
CLAUDIA SHEINBAUM RINDE HOMENAJE A CADETES FALLECIDOS EN ACCIDENTE DEL BUQUE ESCUELA CUAUHTÉMOC
Sheinbaum dedicó un breve mensaje a América Yamileth Sánchez y Adal Jaír Maldonado, ambos cadetes fallecidos en el accidente en Nueva York el pasado mes de mayo. En su discurso, la mandataria federal agradeció el compañerismo y solidaridad del resto de la tripulación a lo largo de toda la trayectoria en la embarcación.
“Quiero recordar aquí con orgullo, con honor, a la cadete de cuarto año América Yamileth Sánchez Hernández, al marinero Adal Yair Maldonado Marcos. Su memoria, su entrega lo llevamos siempre en el corazón y lo lleva el pueblo de México y nuestro país.
“Frente a momentos difíciles han demostrado entereza, orgullo, compañerismo, solidaridad y generosidad, eso es lo que caracteriza a nuestro pueblo. No nos equivocamos cuando decimos que la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional y Fuerza Aérea son parte de nuestro pueblo. Los felicito, la patria les agradece su entrega, México y su pueblo saben del honor y el orgullo que representan”.
COMANDANTE RECONOCE LA FUERZA DE LA TRIPULACIÓN
Víctor Hugo Molina, comandante del buque, destacó valores importantes puestos en práctica, como la resiliencia, así las acciones de cada uno de los integrantes de la tripulación:
“A pesar de lo ocurrido la tripulación pudo reponerse ante la adversidad con el espíritu que caracteriza a los marinos mexicanos, demostrando que la vocación resiliencia y la vocación de servicio son los pilares de nuestra formación naval.
“Como comandante de este buque me llena de orgullo y satisfacción, más allá del deber y lejos de sus familias, mujeres y hombres trabajaron de sol a sol, de lunes a domingo, con la certeza de que cada faena, cada ajuste y cada prueba contribuía a la vida de un navío que consideran parte de ellos mismos”, señaló.
EL ACCIDENTE DEL BUQUE ESCUELA CUAUHTÉMOC
El accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc ocurrió el 17 de mayo de 2025 en Nueva York, cuando la embarcación de la Armada de México chocó contra la parte inferior del Puente de Brooklyn durante una maniobra de zarpe. El velero, con 277 tripulantes a bordo y una altura máxima de mástiles de 45.5 metros, impactó la estructura del puente, cuya altura máxima permitida es de 39 m, causando la ruptura de sus tres mástiles y la jarcia que los sostiene.
La colisión resultó en una tragedia, confirmándose el fallecimiento de dos cadetes a causa de las heridas, y al menos 22 tripulantes lesionados que recibieron atención médica en hospitales locales. El impacto, que ocurrió alrededor de las 20:24 horas locales, se ha atribuido preliminarmente a una posible pérdida de propulsión y control del buque, así como a la complejidad de las corrientes y la participación del remolcador que asistía la maniobra.
Tras el incidente, el buque fue remolcado a un muelle seguro mientras las autoridades estadounidenses, incluyendo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), iniciaron una investigación para determinar las causas exactas. El suceso interrumpió el Crucero de Instrucción, aunque el Cuauhtémoc continuó posteriormente su viaje una vez evaluados y reparados los daños, que preliminarmente superaron el medio millón de dólares, y el Puente de Brooklyn no sufrió daños estructurales significativos.