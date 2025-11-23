Buque Escuela Cuauhtémoc atraca en Veracruz; Sheinbaum homenajea a cadetes fallecidos

El Buque Escuela Cuauhtémoc finalmente ha regresado a México, tras sufrir un accidente durante el pasado mayo, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Fue este 23 de noviembre, que el navío atracó en el muelle del fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. La nave fue bien recibida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien abordó a modo de bienvenida, siendo la primera vez en que la mandataria pisa el buque. TE PUEDE INTERESAR: En el Bicentenario, la Marina promete: ‘ganar el barlovento es ganar la batalla por México’ La jefa del Ejecutivo aprovechó para conocer y felicitar a la tripulación, y hacer un homenaje a quienes perdieron la vida en el accidente, en el territorio estadounidense. CLAUDIA SHEINBAUM RINDE HOMENAJE A CADETES FALLECIDOS EN ACCIDENTE DEL BUQUE ESCUELA CUAUHTÉMOC Sheinbaum dedicó un breve mensaje a América Yamileth Sánchez y Adal Jaír Maldonado, ambos cadetes fallecidos en el accidente en Nueva York el pasado mes de mayo. En su discurso, la mandataria federal agradeció el compañerismo y solidaridad del resto de la tripulación a lo largo de toda la trayectoria en la embarcación. “Quiero recordar aquí con orgullo, con honor, a la cadete de cuarto año América Yamileth Sánchez Hernández, al marinero Adal Yair Maldonado Marcos. Su memoria, su entrega lo llevamos siempre en el corazón y lo lleva el pueblo de México y nuestro país.

“Frente a momentos difíciles han demostrado entereza, orgullo, compañerismo, solidaridad y generosidad, eso es lo que caracteriza a nuestro pueblo. No nos equivocamos cuando decimos que la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional y Fuerza Aérea son parte de nuestro pueblo. Los felicito, la patria les agradece su entrega, México y su pueblo saben del honor y el orgullo que representan”. COMANDANTE RECONOCE LA FUERZA DE LA TRIPULACIÓN Víctor Hugo Molina, comandante del buque, destacó valores importantes puestos en práctica, como la resiliencia, así las acciones de cada uno de los integrantes de la tripulación: “A pesar de lo ocurrido la tripulación pudo reponerse ante la adversidad con el espíritu que caracteriza a los marinos mexicanos, demostrando que la vocación resiliencia y la vocación de servicio son los pilares de nuestra formación naval.