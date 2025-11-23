En Veracruz, Sheinbaum advierte: ‘no triunfa quien busca apoyo extranjero’; pide estar alerta ante injerencias

CDMX.- Al encabezar en el puerto de Veracruz la ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los mexicanos a defender de manera permanente la independencia, la soberanía y la justicia. Acompañada del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la Mandataria sostuvo que la historia del país demuestra que los proyectos que buscan imponerse mediante la fuerza o el apoyo extranjero no han prosperado.

En su mensaje, Sheinbaum advirtió que “no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión” ni quien intenta sustituir la razón por el uso de la fuerza. Señaló también que los privilegios del pasado y la búsqueda de respaldo externo son rutas que se han demostrado fallidas frente a la voluntad popular. Sin mencionar a actores específicos, pidió mantenerse alerta ante cualquier intento de injerencia impulsada desde fuera del país con apoyo interno.

“Siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa”, afirmó la Presidenta, acompañada de integrantes de su gabinete, así como del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, y de las presidentas de las cámaras del Congreso, Kenia López Rabadán y Laura Itzel Castillo.

La Mandataria subrayó que la fuerza moral de México no proviene del odio ni de la confrontación, sino del compromiso con la patria y el bienestar de la ciudadanía. Afirmó que la comunidad internacional observa a México “con esperanza y admiración”, al considerar que la defensa de la nación se basa en el amor al pueblo y en principios de paz y justicia.

En el marco de la conmemoración, Sheinbaum rindió homenaje a la Armada de México, institución que desde 1825, dijo, ha garantizado la defensa de las costas y la consolidación de la independencia en el ámbito marítimo. Reconoció además su labor en tareas de seguridad, rescate, apoyo durante desastres y participación en proyectos de infraestructura.

“Debemos emocionarnos y motivarnos con las hazañas de nuestras Fuerzas Armadas, que todos los días construyen paz y justicia con patriotismo”, señaló la Presidenta, al destacar su presencia en acciones humanitarias y en obras estratégicas. Recordó también el legado de Pedro Sainz de Baranda y otros héroes de la independencia marítima, a quienes atribuyó el espíritu que debe guiar la vida pública del país.

Sheinbaum concluyó su intervención con un llamado a la unidad y a la defensa de la soberanía. “Hace 200 años debemos seguir con la misión de proteger nuestra tierra y nuestras costas, garantizar nuestra soberanía y servir a México con lealtad, valentía y honor”, dijo antes de cerrar su discurso con una arenga: “Que viva la Marina Armada de México, que viva la independencia, que viva México libre, independiente y soberano, que viva México”. Con información de El Universal