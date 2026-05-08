Caen 14 presuntos revendedores en concierto de BTS en CDMX; cinco son menores

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    Caen 14 presuntos revendedores en concierto de BTS en CDMX; cinco son menores
    Autoridades detuvieron a 14 presuntos revendedores de boletos, entre ellos cinco menores de edad, además de atender reportes por robos y posibles fraudes digitales. Foto: Rebeca Gallardo

El primer concierto de BTS en el Estadio GNP movilizó un amplio operativo de seguridad en la Ciudad de México.

El regreso de BTS a México reunió a más de 65 mil personas en el Estadio GNP de la Ciudad de México, pero también dejó una importante movilización policiaca. Durante el primer concierto de la gira BTS World Tour Arirang 2026, autoridades capitalinas detuvieron a 14 presuntos revendedores de boletos, incluidos cinco menores de edad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/usted-no-aprende-army-denuncia-amenazas-y-caos-por-revendedores-en-puestos-de-merch-de-bts-JG20519176

Operativo de seguridad en concierto de BTS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo especial en las inmediaciones del Estadio GNP con el objetivo de prevenir delitos y proteger a los asistentes durante uno de los eventos musicales más esperados del año.

El dispositivo incluyó vigilancia permanente en zonas cercanas como la colonia Granjas México, patrullajes, control vehicular y supervisión de accesos para evitar incidentes relacionados con reventa, robos y aglomeraciones.

Principales acciones del operativo

Entre las medidas implementadas destacaron:

- Patrullajes constantes alrededor del recinto

- Vigilancia reforzada en puntos de alta concentración

- Control de tránsito y movilidad

- Presencia de elementos especializados y binomios K9

- Monitoreo hasta la salida total del público

Las autoridades mantuvieron presencia durante toda la jornada para responder rápidamente ante cualquier situación irregular.

$!El regreso de BTS a México reunió a más de 65 mil personas en el Estadio GNP de la Ciudad de México.
El regreso de BTS a México reunió a más de 65 mil personas en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro - Andrea Murcia Monsivais

Detienen a presuntos revendedores de boletos

Uno de los principales focos de atención fue la reventa de entradas. De acuerdo con la SSC, fueron detenidas 11 hombres y tres mujeres, quienes presuntamente ofrecían boletos a precios elevados cerca del recinto.

Hay menores de edad entre los detenidos

Las autoridades confirmaron que cinco de las personas aseguradas son menores de edad. Además, se informó que varios de los adultos detenidos ya contaban con antecedentes por faltas administrativas relacionadas con esta práctica.

Los boletos asegurados alcanzaban precios de hasta 50 mil pesos, y parte de ellos serían presuntamente falsos, situación que generó preocupación entre asistentes y fanáticos.

Todos los implicados fueron remitidos ante el Juez Cívico, quien determinará las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Robos de celulares y alertas por fraudes digitales

Además de los casos de reventa, el concierto también registró incidentes relacionados con robo de celulares y posibles fraudes digitales.

Las autoridades reportaron la detención de un hombre de 33 años y una adolescente de 16 años señalados por presunto robo de dispositivos móviles durante la salida del público. Algunos teléfonos fueron recuperados gracias a la denuncia inmediata de las víctimas.

$!Las autoridades mantuvieron presencia durante toda la jornada para responder rápidamente ante cualquier situación irregular.
Las autoridades mantuvieron presencia durante toda la jornada para responder rápidamente ante cualquier situación irregular. Foto: Infobae

Autoridades alertan por páginas falsas

La SSC también emitió recomendaciones ante el aumento de páginas fraudulentas y ventas irregulares de boletos en internet. En eventos de gran demanda, este tipo de estafas suele incrementarse considerablemente.

Por ello, las autoridades reiteraron la importancia de:

- Comprar boletos únicamente en canales oficiales

- Evitar transacciones en redes sociales sin verificación

- No compartir datos bancarios en sitios sospechosos

- Revisar autenticidad de páginas y aplicaciones

- BTS y los retos de seguridad en eventos masivos

https://vanguardia.com.mx/show/bts-saluda-a-army-desde-palacio-nacional-fans-piden-no-usar-a-banda-con-fines-politicos-y-las-refrescan-HG20517132

El concierto de BTS volvió a demostrar el enorme impacto que generan los espectáculos internacionales en México. Sin embargo, también evidenció los retos de seguridad que enfrentan las autoridades ante la alta demanda, la reventa ilegal y los delitos asociados a eventos masivos.

Aunque el operativo permitió múltiples detenciones y recuperación de objetos robados, las autoridades insistieron en que la prevención y la denuncia ciudadana siguen siendo clave para evitar fraudes y proteger a los asistentes durante este tipo de conciertos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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