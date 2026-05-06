¡Usted no aprende! ARMY denuncia amenazas y caos por revendedores en puestos de ‘merch’ de BTS

Un día previo al inicio de los conciertos de BTS en Ciudad de México, se lleva a cabo la venta de mercancía; sin embargo, se salió de control. Esto debido a que el fandom ARMY denunció amenazas y presunta ‘reventa’ de merch. Ante el anuncio de BIGHIT MUSIC sobre que no se permite la venta de artículos ‘pirata’ de la banda de k-pop, se comenzó a instalar puntos de venta autorizados donde se pueden adquirir productos para el concierto como el lightstick oficial de BTS hasta las tradicionales playeras por lo que fanáticas han buscado dónde comprar artículos, desde la mañana del miércoles.

No obstante, en lugar de ser recibidas como clientes comunes, denunciaron que revendedores las encararon luego de reclamarles por adquirir grandes cantidades de mercancía.

Usuarias afirmaron que dichas personas las dejaron pasar antes de los que estaban formados, y en otro video se ve a una persona comprando decenas de playeras, mientras otros acomodan la mercancía en bolsas transparentes para luego llevársela. Durante esta situación, las fans comenzaron a reclamar a dichas personas por la cantidad de mercancía que llevaban, cuando sujetos se burlaron de ellas y denunciando al mismo tiempo que recibieron amenazas. “Todavía de que son revendedores se burlan (...) Ese tipo amedrentó a alguien de la fila”, comentó una usuaria en su video. En otro video se ve a un hombre encarando a quienes estaban en la fila, otras más puntualizaron que también se les amedrentó.

Los organizadores del evento informaron en un comunicado que la venta de mercancía en los puestos autorizados estará disponible del 6 al 10 de mayo, cuando se realiza el último concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros. La venta comienza todos los días a las 10:00 de la mañana y finaliza antes de que inicie el concierto, a excepción del 6 de mayo, cuando los puestos cierran a las 6:00 de la tarde.

REVENDEDORES CONTRA ARMY No es la primera vez que las ARMY se enfrenta a los llamados ‘revendedores’, ya que desde la venta de boletos las fanáticas de BTS implementaron una campaña contra las personas que acaparan entradas al hacer imposible la adquisición de estos en la página de Ticketmaster, para venderlos en otros sitios. Las fans se empeñaron en no comprar entradas durante la reventa, situación que causó molestia. Y que escaló hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dependencia que preparó nuevos lineamientos a las boleteras. En febrero de 2026, Profeco publicó los nuevos lineamientos para la venta de boletos de eventos masivos, incluidos los conciertos, con los que la boletera debe regular la información y publicidad; es decir, se deberá informar de manera clara la fecha, el lugar, los horarios y los artistas, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta.

Los ajustes de Profeco, publicados este jueves 19 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aplican a eventos que superen los 20 mil asistentes, aunado a definir conceptos y reglas, como que los detalles de los conciertos deben ser informados por los promotores de forma clara, veraz y oportuna, al menos 24 horas antes de la primera venta de boletos. El ajuste regulatorio surge tras quejas públicas por ventas de alta demanda, como las vinculadas al grupo surcoreano BTS, que detonaron llamados a reforzar la transparencia en precios y condiciones para los compradores, así como una posible multa de 5 millones de pesos a la boletera.

Al respecto, Ticketmaster México manifestó su disposición a cumplirlos plenamente, “con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores”. De acuerdo con los lineamientos anunciados por Profeco, se deberá publicar el monto total de los precios a pagar por sección, por lo que no podrá incrementar al realizar la compra, y en caso de cancelación, indicar las vías de devolución de la cantidad pagada. La Procuraduría destaca la descripción del lugar, fechas, horarios de inicio, artistas principales, así como términos y condiciones vigentes, incluidas políticas de cancelación y devolución. Así como, también obliga a difundir el mapa o plano del evento con las secciones claramente etiquetadas que lo integran y el número de asientos disponibles, así como el monto total de precios por zonas. Ese monto total —señala el acuerdo— debe indicar de manera visible lo que se pagará por el boleto previo a la adquisición, sin incrementos o costos adicionales distintos a los contenidos en la información o publicidad difundida al momento de la compra.

Los lineamientos también exigen medidas para proteger sistemas de comercialización ante bots o tecnologías que permitan falsificación o duplicidad, y prevén sanciones conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Respecto de las plataformas de reventa de boletos como StubHub y Viagogo, informó que ya se les notificó formalmente del exhorto y esta semana se le notificará físicamente a Helloticket para iniciar el Procedimiento por Infracción a la Ley. Esta actividad fue independiente al concierto y su organización, ya que no se lleva a cabo en el Estadio GNP Seguros.

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