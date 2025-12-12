Caen 49 ‘factureros’: SAT los coloca en la lista negra definitiva

/ 12 diciembre 2025
    Caen 49 ‘factureros’: SAT los coloca en la lista negra definitiva
    Revelan que fueron incluidos en el listado definitivo por presunta simulación fiscal. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Documentos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SAT

Tras concluir los procedimientos legales correspondientes, la autoridad fiscal determinó que decenas de contribuyentes no lograron acreditar la legalidad de sus operaciones

CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó la lista negra definitiva de contribuyentes que fueron señalados por el uso de facturas fiscales para amparar operaciones inexistentes, conocida como la lista de factureros, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

En esta actualización se incluyó a 49 contribuyentes, entre personas físicas y empresas, que durante 2025 fueron sujetos a un procedimiento administrativo tras recibir una notificación de presunción y contar con un plazo legal para demostrar la materialidad de sus operaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Crece más de 90 por ciento valor de activos fijos de servicios de transporte en 2024; personal ocupado disminuyó

Entre los casos destaca una empresa con domicilio en Cuernavaca, Morelos, dedicada al transporte aéreo no regular de pasajeros y carga, sin rutas ni horarios fijos, la cual fue incluida en el listado definitivo por emitir facturas sin contar con activos ni personal, lo que evidenció falta de capacidad material para prestar los servicios facturados.

De acuerdo con el SAT, a todos los contribuyentes señalados se les notificó mediante oficios individuales sobre la presunción de incumplimiento a lo establecido en el Código Fiscal, tras lo cual fueron incorporados a un listado global preliminar.

TE PUEDE INTERESAR: La producción industrial cayó 0.7 por ciento anual en octubre; repunta a nivel mensual: Inegi

Una vez notificados, los contribuyentes contaron con un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, 10 de ellos, aunque aportaron documentación, no lograron desvirtuar las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal.

En tanto, 39 contribuyentes no presentaron pruebas ni argumentos para controvertir la presunción, por lo que el SAT determinó mantenerlos en la lista definitiva de contribuyentes que simulan operaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca apoyo económico a artesanas purépechas con créditos sin intereses

El listado definitivo se encuentra disponible tanto en el portal oficial del SAT como en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que implica consecuencias fiscales para quienes hayan utilizado las facturas emitidas por estos contribuyentes.

Adicionalmente, el SAT incorporó a un contribuyente más en la lista de presunción, correspondiente a una empresa con domicilio en Tijuana, Baja California, dedicada a servicios de consultoría y administración, al detectarse que emitió facturas sin contar con personal, activos ni infraestructura que acreditaran capacidad material para prestar dichos servicios. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

