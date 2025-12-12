Caen 49 ‘factureros’: SAT los coloca en la lista negra definitiva

CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó la lista negra definitiva de contribuyentes que fueron señalados por el uso de facturas fiscales para amparar operaciones inexistentes, conocida como la lista de factureros, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación.

En esta actualización se incluyó a 49 contribuyentes, entre personas físicas y empresas, que durante 2025 fueron sujetos a un procedimiento administrativo tras recibir una notificación de presunción y contar con un plazo legal para demostrar la materialidad de sus operaciones.

Entre los casos destaca una empresa con domicilio en Cuernavaca, Morelos, dedicada al transporte aéreo no regular de pasajeros y carga, sin rutas ni horarios fijos, la cual fue incluida en el listado definitivo por emitir facturas sin contar con activos ni personal, lo que evidenció falta de capacidad material para prestar los servicios facturados.

De acuerdo con el SAT, a todos los contribuyentes señalados se les notificó mediante oficios individuales sobre la presunción de incumplimiento a lo establecido en el Código Fiscal, tras lo cual fueron incorporados a un listado global preliminar.

Una vez notificados, los contribuyentes contaron con un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, 10 de ellos, aunque aportaron documentación, no lograron desvirtuar las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal.

En tanto, 39 contribuyentes no presentaron pruebas ni argumentos para controvertir la presunción, por lo que el SAT determinó mantenerlos en la lista definitiva de contribuyentes que simulan operaciones.

El listado definitivo se encuentra disponible tanto en el portal oficial del SAT como en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que implica consecuencias fiscales para quienes hayan utilizado las facturas emitidas por estos contribuyentes.

Adicionalmente, el SAT incorporó a un contribuyente más en la lista de presunción, correspondiente a una empresa con domicilio en Tijuana, Baja California, dedicada a servicios de consultoría y administración, al detectarse que emitió facturas sin contar con personal, activos ni infraestructura que acreditaran capacidad material para prestar dichos servicios. Con información de El Universal