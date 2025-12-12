Crece más de 90 por ciento valor de activos fijos de servicios de transporte en 2024; personal ocupado disminuyó

El valor de activos fijos y totales de las empresas de servicios relacionadas con el transporte creció 91.7 por ciento en 2024, siendo una diferencia de 326 mil 205 millones de pesos, observó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) según los principales resultados de la Encuesta Anual de Transportes (EAT) 2024.

En 2023 el crecimiento anual del valor de activos fijos totales había sido de 5.6 por ciento con respecto a 2022: el valor para 2024 es casi 17 veces más de las empresas de servicios relacionados con el transporte.

Al contrario, el personal ocupado en las empresas relacionadas al servicio del transporte disminuyó un 7.1 por ciento, pasando de 304 mil 461 en 2023 a 282 mil 693 en 2024 (una diferencia de 21 mil 768 trabajadores).

En 2024, la participación de mujeres en empresas de servicios relacionadas con el transporte fue 31.9 por ciento (90 mil 266); los hombres concentraron el 68.06 por ciento (192 mil 428) de participación.

Según la EAT, los servicios de intermediación para el transporte de carga constituyeron el grueso del personal ocupado para ambos sexos, seguido por los servicios de almacenamiento y los relacionados con el transporte aéreo.

HORAS TRABAJADAS SE REDUCEN

Inegi detectó que hubo un decrecimiento del 11.7 por ciento de las horas trabajadas en los servicios relacionados con el transporte en 2024, pasando de 756 mil 061 en 2023 a 667 mil 931 en el año posterior.

En general, la participación de horas trabajadas del personal ocupado según el sexo, las mujeres concentran el 25.7 por ciento y los hombres el 79.6 por ciento.

En 2024 ambos sexos trabajaron 405 millones de horas en la rama de servicios de intermediación para el transporte de carga, concentrando el mayor número de tiempo trabajado.