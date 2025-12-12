Arranca apoyo económico a artesanas purépechas con créditos sin intereses

/ 12 diciembre 2025
    Arranca apoyo económico a artesanas purépechas con créditos sin intereses
    Otorgan financiamiento, capacitación y acceso a servicios financieros en comunidades históricamente marginadas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El programa federal forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y busca fortalecer la autonomía económica de mujeres indígenas

CDMX.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México, a través de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN), anunció que del 15 al 19 de diciembre iniciará la dispersión de recursos del programa Crédito a la Palabra ApoyArte en la región purépecha del estado.

El apoyo está dirigido a cerca de 5 mil personas de más de 50 comunidades ubicadas en los municipios de Pátzcuaro, Uruapan y Cherán, con el objetivo de impulsar actividades productivas y fortalecer la economía local desde un enfoque comunitario.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Los créditos, otorgados a la palabra y con tasa de interés cero, están enfocados principalmente en mujeres artesanas indígenas, a quienes las autoridades consideran un pilar para la estabilidad social y el desarrollo económico de sus comunidades.

De acuerdo con FINABIEN, el empoderamiento económico de las mujeres es un factor clave para avanzar en la construcción de paz y justicia social en Michoacán, particularmente en regiones que han enfrentado condiciones históricas de marginación y exclusión financiera.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan con vida a menor desaparecida tras salir de Conalep en Tecámac; intentaron ocultarla en una bocina

El esquema ApoyArte fue diseñado para facilitar que las emprendedoras desarrollen y formalicen sus actividades productivas, impulsar el valor de las artesanías y del trabajo manual característico de la región purépecha, así como acompañar el apoyo financiero con capacitación constante.

Según una tarjeta informativa, estas acciones buscan fortalecer la operación y sostenibilidad de los negocios comunitarios, al tiempo que promueven la autonomía económica femenina y contribuyen a la reconstrucción del tejido social desde la base.

TE PUEDE INTERESAR: Se prevén compras récord de gas a EU

FINABIEN destacó que actualmente cuenta con 77 sucursales en Michoacán, lo que ha permitido acercar servicios financieros a localidades que tradicionalmente han carecido de infraestructura bancaria y opciones de crédito formal.

Con la dispersión de estos recursos, el gobierno federal pretende llevar oportunidades de desarrollo directamente a las comunidades indígenas, reforzando la inclusión financiera y el bienestar social en una de las regiones culturales más representativas del país. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

