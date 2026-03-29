Caen en Sonora a mujer buscada en EU: la ubican y la entrega tras deportación controlada

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/ 29 marzo 2026
    Caen en Sonora a mujer buscada en EU: la ubican y la entrega tras deportación controlada
    La detenida era buscada por una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito del Estado de California. ESPECIAL
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Luego del aseguramiento, se realizó una deportación controlada con el INM y la entrega a autoridades federales de Estados Unidos

CDMX.- La Fiscalía de Sonora informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron en San Luis Río Colorado a una mujer de nacionalidad estadounidense que contaba con una orden de arresto vigente en los Estados Unidos de América.

La institución precisó que la acción se concretó en la intersección de Amapolas B y Calle 9, en la colonia Libertad, donde fue ubicada y asegurada Jennifer “N”, de 26 años, requerida por autoridades judiciales del vecino país.

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De acuerdo con el reporte, la detenida era buscada por una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito del Estado de California, derivada del incumplimiento de una condena previamente impuesta.

La Fiscalía añadió que la mujer también era señalada por evadirse de un campamento donde se encontraba bajo custodia, lo que motivó la vigencia del mandamiento judicial en su contra.

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El arresto se realizó el 19 de marzo como parte de acciones de verificación e intercambio de información entre autoridades binacionales, lo que permitió su localización en territorio sonorense.

Tras su aseguramiento, se llevó a cabo un proceso de deportación controlada en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), mediante el cual la persona fue entregada a autoridades federales de Estados Unidos para dar cumplimiento a la orden judicial correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora señaló que mantiene labores de cooperación internacional en materia de procuración de justicia para la localización y entrega de personas requeridas por autoridades extranjeras, en apego a la legalidad.

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