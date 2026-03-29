Salgado se dice víctima de ‘linchamiento’ en Morena y cuestiona freno por nepotismo rumbo a 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 29 marzo 2026
    Salgado se dice víctima de ‘linchamiento’ en Morena y cuestiona freno por nepotismo rumbo a 2027
    Salgado Macedonio afirmó que Alcalde Luján es “una gran dirigente” y que en su caso no aplica el nepotismo. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Nepotismo

Localizaciones


CDMX

Personajes


Félix Salgado Macedonio

Organizaciones


Morena

También cuestionó que el partido pretenda aplicar desde 2027 una restricción que, dijo, la Constitución prevé hasta 2030

CDMX.- El senador Félix Salgado Macedonio negó que haya acusado a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y a su familia, de cometer nepotismo por la presencia de varios de sus integrantes en cargos públicos, y afirmó que se ha convertido en blanco de un “linchamiento político” dentro de su partido.

En una transmisión en vivo, el legislador sostuvo que algunos medios tergiversaron sus posturas sobre la prohibición de Morena al nepotismo electoral, tema que, según señaló, se ha interpretado como un intento de dejarlo fuera de una eventual contienda por la gubernatura de Guerrero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/pan-abre-100-de-candidaturas-para-2027-jorge-romero-pide-poner-a-prueba-al-partido-BN19726557

Salgado Macedonio afirmó que Alcalde Luján es “una gran dirigente” y que en su caso no aplica el nepotismo, al argumentar que ella no es gobernante y que sus familiares “se han ganado” los cargos que ocupan. “No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho”, expresó al insistir en que no hizo alusión a ella.

Además, sostuvo que “nunca” ha dicho que quiere ser candidato a gobernador y aseguró que no existe registro en medios en el que él haya afirmado que busca ese cargo. Sin embargo, criticó que Morena pretenda prohibir desde 2027 que un familiar directo suceda en el Ejecutivo local, al señalar que, en su interpretación, esa restricción entraría en vigor hasta 2030 conforme a la Constitución.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-muerto-a-empresario-secuestrado-en-mazatlan-DN19726647

“Ahí es donde se abre la zanja”, dijo, al plantear que no puede haber disposiciones partidistas que contravengan la Constitución. Añadió que, si su partido lo limita y le dice que no participe, acataría la decisión: “Si a mí Morena me limita y me dice, no vas, no voy”, sostuvo.

El senador también reprochó que nadie en Morena lo haya buscado para comunicarle directamente que no podría ser candidato, mientras —afirmó— se difunden “recados” y una campaña en Guerrero para descartarlo entre posibles aspirantes. “A mí nadie me ha dicho ‘Félix, no vas’, nadie”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ceci-flores-lo-minimo-que-merezo-es-un-hijo-completo-KN19726729

En ese contexto, afirmó que en una reunión se habría mencionado la intervención de dos diputados de Morena, José Narro Céspedes y Alfonso Ramírez Cuéllar, en el programa federal de acopio de frijol, según dijo, a partir de lo expuesto por un productor; y aseguró que, pese al trato que denunció, su respaldo legislativo se ha mantenido: “Soy un voto que hace la mayoría calificada”, expresó al recalcar que ha sido “fiel y leal” en sus votaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Nepotismo

Localizaciones


CDMX

Personajes


Félix Salgado Macedonio

Organizaciones


Morena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Su trabajo refleja el avance paulatino de las mujeres en áreas financieras y de alta dirección.

Valeria Gómez Lugo: impulsar el cambio femenino desde la banca
Más que snacks: disciplina, intuición y mercado joven en evolución.

El trinomio estratégico de las hermanas Orozco que revoluciona el mercado saludable
NosotrAs: Sentir también es político

NosotrAs: Sentir también es político
Ana lidera la tercera generación de la empresa familiar.

Ana Siller: continuidad y liderazgo femenino en una empresa pionera
La doctora Laura promueve el trabajo integral con sus pacientes.

Laura Gómez: la ciencia de las hormonas al servicio de la salud femenina
Desde su lugar de trabajo, Alejandra impulsa el talento de las mujeres.

Alejandra Garza: liderazgo femenino transformando la educación en Saltillo
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
Autoridades señalan que alza en casos se da por un aumento en la aplicación de pruebas.

¿Brote de sífilis en Coahuila? No, pero detecciones se dispararon 294% en arranque de 2026