Salgado se dice víctima de ‘linchamiento’ en Morena y cuestiona freno por nepotismo rumbo a 2027

CDMX.- El senador Félix Salgado Macedonio negó que haya acusado a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y a su familia, de cometer nepotismo por la presencia de varios de sus integrantes en cargos públicos, y afirmó que se ha convertido en blanco de un “linchamiento político” dentro de su partido. En una transmisión en vivo, el legislador sostuvo que algunos medios tergiversaron sus posturas sobre la prohibición de Morena al nepotismo electoral, tema que, según señaló, se ha interpretado como un intento de dejarlo fuera de una eventual contienda por la gubernatura de Guerrero.

Salgado Macedonio afirmó que Alcalde Luján es “una gran dirigente” y que en su caso no aplica el nepotismo, al argumentar que ella no es gobernante y que sus familiares “se han ganado” los cargos que ocupan. “No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho”, expresó al insistir en que no hizo alusión a ella. Además, sostuvo que “nunca” ha dicho que quiere ser candidato a gobernador y aseguró que no existe registro en medios en el que él haya afirmado que busca ese cargo. Sin embargo, criticó que Morena pretenda prohibir desde 2027 que un familiar directo suceda en el Ejecutivo local, al señalar que, en su interpretación, esa restricción entraría en vigor hasta 2030 conforme a la Constitución.

“Ahí es donde se abre la zanja”, dijo, al plantear que no puede haber disposiciones partidistas que contravengan la Constitución. Añadió que, si su partido lo limita y le dice que no participe, acataría la decisión: “Si a mí Morena me limita y me dice, no vas, no voy”, sostuvo. El senador también reprochó que nadie en Morena lo haya buscado para comunicarle directamente que no podría ser candidato, mientras —afirmó— se difunden “recados” y una campaña en Guerrero para descartarlo entre posibles aspirantes. “A mí nadie me ha dicho ‘Félix, no vas’, nadie”, señaló.

En ese contexto, afirmó que en una reunión se habría mencionado la intervención de dos diputados de Morena, José Narro Céspedes y Alfonso Ramírez Cuéllar, en el programa federal de acopio de frijol, según dijo, a partir de lo expuesto por un productor; y aseguró que, pese al trato que denunció, su respaldo legislativo se ha mantenido: “Soy un voto que hace la mayoría calificada”, expresó al recalcar que ha sido “fiel y leal” en sus votaciones.

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