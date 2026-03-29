‘México ya es excepción’: Senado presume mujeres al mando y exhibe rezago global en liderazgos

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/ 29 marzo 2026
    ‘México ya es excepción’: Senado presume mujeres al mando y exhibe rezago global en liderazgos
    La presidenta del Senado difundió hallazgos del Instituto Belisario Domínguez sobre los cambios legales e institucionales que impulsaron la participación política de las mujeres. ESPECIAL

Afirmó que el país combina una Presidencia encabezada por una mujer con Congreso paritario y una Corte con mayoría femenina

CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó una investigación del Instituto Belisario Domínguez en la que se subrayan avances para alcanzar la igualdad sustantiva y fortalecer la participación de las mujeres en cargos públicos.

Castillo Juárez señaló que México es de los pocos países en los que gobierna una mujer, cuenta con un Congreso de la Unión paritario y una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que la mayoría de sus integrantes son mujeres.

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En redes sociales, la legisladora de Morena agregó que, hasta septiembre de 2025, únicamente 15 mujeres —de los 193 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— eran presidentas o primeras ministras, lo que, dijo, refleja una brecha en el acceso a esos cargos.

“En México, no solamente quien gobierna es mujer, sino que tenemos gabinetes paritarios, es decir, integrados por un 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está mayoritariamente integrada por mujeres”, apuntó.

Además, afirmó que el Senado de la República y la Cámara de Diputados mantienen paridad y que sus mesas directivas son presididas por mujeres, al igual que el Poder Ejecutivo en 13 entidades federativas.

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“Todo esto es producto de la lucha que hemos dado las mujeres a lo largo de la historia, la lucha que se ha logrado a partir de la participación de la sociedad”, expresó, al referirse a los cambios que han permitido ampliar su presencia en espacios de decisión.

En ese contexto, sostuvo que en el Congreso de la Unión se han aprobado leyes para garantizar la participación política de las mujeres y que se elevó a rango constitucional la igualdad sustantiva, la cual atribuyó como una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La senadora indicó que los datos provienen de una investigación del Instituto Belisario Domínguez, instancia de la Cámara de Senadores, y añadió que el documento incorpora trayectorias de figuras internacionales como Angela Merkel y Michelle Bachelet, además de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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