Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán

URUAPAN, MICH.- En un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales, fueron detenidos seis exescoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre. El arresto se realizó antes del mediodía en un inmueble ubicado en la Casa de la Cultura, lugar donde el edil despachaba, informaron fuentes oficiales.

Los operativos estuvieron encabezados por miembros de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la fiscalía estatal, en un despliegue que refleja el alto perfil del caso. Hasta el momento, las autoridades no han filtrado los nombres de los detenidos ni los cargos específicos que se les imputan.

El asesinato de Manzo, quien asumió la presidencia municipal de Uruapan el 1 de septiembre de 2024 y se había convertido en un crítico visible de la violencia y el crimen organizado, detonó una fuerte movilización social y un énfasis renovado en la seguridad estatal.

La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales o complicidades al interior de su equipo de protección. La pelea por esclarecer el caso se intensifica conforme se revelan más datos.

La Fiscalía de Michoacán aún no determina si los ex­­escoltas serán imputados por el homicidio o por otro tipo de delitos conexos. Mientras tanto, la difusión de esta captura reavivó la presión sobre las autoridades para que rindan cuentas sobre la protección del funcionario antes del ataque.

El caso se suma a una escalada de agresiones contra mandatarios municipales en Michoacán y en todo el país, lo que representa un reto mayúsculo para las políticas de pacificación y seguridad implementadas por la administración federal. Con información de Milenio