/ 21 noviembre 2025
    Presidenta minimiza convocatoria de la marcha Z y afirma que su gobierno no persigue a nadie
    Subrayó que el respeto a las libertades es un principio fundamental de su administración. FOTO: CUARTOSCURO

Claudia Sheinbaum señaló que la movilización del 20 de noviembre tuvo baja asistencia y reiteró que su administración no actúa contra personas por sus ideas políticas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la convocatoria de la marcha realizada el 20 de noviembre por la llamada Generación Z en la Ciudad de México y aseguró que su gobierno no persigue a nadie por sus ideas políticas. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que, con base en los reportes disponibles, la movilización tuvo una participación reducida.

“Muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando y también por quién convocó a las manifestaciones”, dijo al ser cuestionada sobre el balance de la protesta. Sheinbaum reiteró que en el país existe absoluta libertad para manifestarse, expresar opiniones y comunicar ideas.

La presidenta respondió también a señalamientos de un joven que aseguró ser víctima de persecución por parte del gobierno. Sheinbaum negó categóricamente las acusaciones y afirmó que su administración no actúa contra nadie por motivos políticos. “Nunca se va a perseguir a nadie... no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que incluso en casos donde una persona manifieste preocupación por su seguridad, el gobierno puede aplicar un análisis de riesgo y brindar protección si es necesario. Subrayó que el respeto a las libertades es un principio fundamental de su administración.

Sheinbaum insistió en que las expresiones públicas, incluidas las protestas, deben darse en un ambiente de respeto y sin desinformación. Afirmó que el gobierno seguirá garantizando las condiciones para que cualquier persona pueda ejercer sus derechos sin temor a represalias. Con información de El Universal

