Rastreadoras localizan un cuerpo en Imala; Fiscalía es notificada tras nuevo hallazgo en la zona

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/ 14 marzo 2026
    Rastreadoras localizan un cuerpo en Imala; Fiscalía es notificada tras nuevo hallazgo en la zona
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Las activistas notificaron a la Fiscalía estatal y esperan que genética forense permita identificar a la víctima

CULIACÁN, SIN.- Activistas de búsqueda localizaron el cuerpo de una persona del sexo masculino en visible proceso avanzado de descomposición cerca de la comunidad de Agua Blanca, en la sindicatura de Imala, y notificaron el hallazgo a la Fiscalía General del Estado.

Las integrantes del colectivo “Madres en la Lucha por tu Regreso a Casa” señalaron que durante esta semana han realizado varias exploraciones en esa zona, donde han reportado hallazgos de restos humanos, por lo que continuarán con sus actividades.

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De acuerdo con la información proporcionada, en uno de sus recorridos más recientes las rastreadoras ubicaron el cuerpo en un predio de terracería próximo a la comunidad de Agua Blanca.

Indicaron que, por las condiciones en las que fue encontrado, se espera que los trabajos de genética forense permitan establecer la identidad de la víctima.

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Según los datos aportados por el colectivo, en el área del hallazgo se localizaron un escapulario y una imagen de Jesucristo.

Las activistas señalaron que los objetos rescatados podrían servir como referencia para intentar identificar a la persona localizada, en tanto avanzan las diligencias periciales correspondientes.

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