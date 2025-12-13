Caen tres presuntos secuestradores de migrantes en Ciudad Juárez

13 diciembre 2025
    Caen tres presuntos secuestradores de migrantes en Ciudad Juárez
    Se logró el rescate de las personas secuestradas y la detención de los presuntos responsables durante un operativo interinstitucional. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales permitió liberar a personas extranjeras retenidas contra su voluntad en la frontera norte del país

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Tres personas fueron detenidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, acusadas de mantener privadas de la libertad a cinco migrantes originarios de Ecuador y Guatemala, a quienes presuntamente pretendían trasladar de manera ilegal hacia Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, en coordinación con la Guardia Nacional, se logró el rescate de las personas secuestradas y la detención de los presuntos responsables durante un operativo interinstitucional.

TE PUEDE INTERESAR: Juez ordena transparentar detención de Zhenli Ye Gon tras concederle amparo

De acuerdo con la autoridad estatal, los hechos se registraron cuando personal operativo realizaba labores de investigación y fue alertado por un hombre que solicitó auxilio tras haber escapado de un domicilio donde se encontraba retenido contra su voluntad.

El denunciante refirió a los agentes que en el interior del inmueble permanecían privadas de la libertad su hermana y otras personas, quienes se encontraban bajo custodia de diversos sujetos, por lo que se desplegó un operativo inmediato en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado

Al arribar al lugar, los elementos localizaron un vehículo Dodge Durango modelo 2004 estacionado frente al domicilio, y aseguraron a un hombre que fue plenamente identificado como uno de los custodios. De manera simultánea, se procedió a la detención de dos mujeres que resguardaban el acceso al inmueble.

Durante la intervención, los agentes ingresaron a la vivienda y localizaron a cinco personas privadas de la libertad: dos de nacionalidad ecuatoriana, dos guatemaltecas y un menor de edad, quienes señalaron que habían sido retenidos con la finalidad de ser cruzados de manera ilegal a territorio estadounidense.

Las personas detenidas fueron identificadas como Martín G. A., Adriana Angélica L. P. y Andrea Cristina P. P., quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

