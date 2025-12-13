Juez ordena transparentar detención de Zhenli Ye Gon tras concederle amparo

CDMX.- Un juez federal concedió un amparo al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, actualmente interno en el penal federal del Altiplano, para que se le informe la fecha exacta en la que fue detenido en Estados Unidos y se le entregue copia del proceso penal que enfrentó ante un juez de Washington, D.C.

La protección judicial fue otorgada luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores negara la información solicitada, bajo el argumento de que carece de facultades para atender requerimientos de particulares y que los procedimientos de extradición corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, determinó que los datos requeridos por el empresario son trascendentes para salvaguardar el debido proceso penal que se le sigue en México.

En su resolución, el juzgador señaló que, para que el quejoso cuente con las herramientas necesarias para enfrentar el poder punitivo del Estado, es indispensable que el juez del proceso disponga de toda la información posible al momento de resolver la situación jurídica del procesado.

El juez sostuvo que la actuación de la autoridad responsable no fue consistente con el artículo 17 de la Constitución, el cual obliga a todas las autoridades a privilegiar la justicia sustantiva, ya que debió remitir la solicitud al juzgador que tiene a su cargo el expediente penal correspondiente.

En consecuencia, ordenó que la petición presentada por Zhenli Ye Gon en noviembre de 2024 sea remitida al juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que resuelva lo conducente.

De acuerdo con el expediente, el empresario solicitó inicialmente la información al fiscal de Asuntos Internacionales de la FGR, Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, quien turnó la petición a la Dirección de Extradiciones de la Unidad de Procedimientos Internacionales, instancia que respondió en abril de 2025, aunque Ye Gon cuestionó la legalidad del oficio.

Zhenli Ye Gon fue detenido en 2007 en Rockville, Maryland, por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), tras el decomiso histórico de 207 millones de dólares en efectivo en su residencia ubicada en Sierra Madre 5151. En 2009 fue exonerado en Estados Unidos de los cargos por distribución de metanfetaminas; sin embargo, permaneció en ese país al frenar durante años su extradición a México, donde era requerido por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. Con información de El Universal