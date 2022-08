CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó ayer de “majadera” la consulta iniciada por Estados Unidos sobre la política energética mexicana y criticó a la representante comercial de EU, Katherine Tai, por hablar del tema.

“Viene la consulta y totalmente majadera, en un tono soberbio de prepotencia haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país (en 2013) era la panacea cuando nosotros sostenemos lo opuesto”.

López Obrador afirmó que 15 días antes de que se emitiera su iniciativa de reforma eléctrica en México, que busca privilegiar a las empresas del Estado sobre las extranjeras, tuvo una reunión con empresarios estadounidenses en donde atendió “caso por caso” las controversias de su iniciativa.

“No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

López Obrador criticó además a Tai por considerar que hubo un intervencionismo con la intención de obligar a México a modificar sus propias leyes y defender la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto que abrió el sector a la inversión privada.

