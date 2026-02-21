Capturan a ‘La Leona’, presunta reclutadora del CJNG; la vinculan con el rancho Izaguirre

CDMX.- Autoridades federales detuvieron a Alma Rosa Rivera, identificada con el alias de “La Leona”, a quien fuentes del Gabinete de Seguridad señalan como “reclutadora de personas” para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como presunta pareja de José Gregorio Lastra Armida, “El Lastra”, relacionado con el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la detención se realizó tras labores de inteligencia y la ejecución de un cateo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Las mismas fuentes señalaron que, tras el operativo, circularon versiones sobre una supuesta captura de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del CJNG, pero afirmaron que se trató de la detención de Rivera.

Las autoridades vinculan a “La Leona” con “El Lastra”, quien fue detenido en marzo de 2025 en la Ciudad de México y es identificado como encargado del “reclutamiento de personas en campos de adiestramiento”, según los informes referidos por funcionarios consultados.

Las referencias sobre el rancho Izaguirre se sostienen en hallazgos previos en ese predio de Teuchitlán, donde se localizaron centenares de prendas de vestir y calzado, y se le consideró un sitio utilizado contra personas que se negaban a sumarse a las actividades de la organización criminal.

Fuentes de seguridad describieron que el rancho abarca cerca de media hectárea, con tierra suelta y cuartos vacíos, y que en el lugar se observaron áreas asociadas a prácticas de adiestramiento físico. Añadieron que hay puntos que, por las huellas del terreno, podrían estar relacionados con inhumaciones clandestinas.

Indicaron que existen decenas de hoyos y zonas pendientes de exploración para labores periciales, por lo que las diligencias en el sitio seguirían sujetas a la revisión de especialistas.

Como antecedente, en marzo de 2025 familiares de jóvenes reportados como desaparecidos realizaron un recorrido por el rancho Izaguirre, señalado como un lugar donde presuntamente dormían personas reclutadas, ya fuera por fuerza o por voluntad, de acuerdo con la información referida por las fuentes federales. Con información de La Jornada