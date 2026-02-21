Capturan a ‘La Leona’, presunta reclutadora del CJNG; la vinculan con el rancho Izaguirre

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 21 febrero 2026
    Capturan a ‘La Leona’, presunta reclutadora del CJNG; la vinculan con el rancho Izaguirre
    La vinculan a “La Leona” con “El Lastra”, quien fue detenido en marzo de 2025 en la Ciudad de México. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semar

El Gabinete de Seguridad atribuye a labores de inteligencia el cateo que derivó en la detención de una mujer vinculada al reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación

CDMX.- Autoridades federales detuvieron a Alma Rosa Rivera, identificada con el alias de “La Leona”, a quien fuentes del Gabinete de Seguridad señalan como “reclutadora de personas” para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como presunta pareja de José Gregorio Lastra Armida, “El Lastra”, relacionado con el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la detención se realizó tras labores de inteligencia y la ejecución de un cateo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

TE PUEDE INTERESAR: Señalan en EU a hijo de ex Gobernador de Jalisco de colaborar con el CJNG

Las mismas fuentes señalaron que, tras el operativo, circularon versiones sobre una supuesta captura de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del CJNG, pero afirmaron que se trató de la detención de Rivera.

Las autoridades vinculan a “La Leona” con “El Lastra”, quien fue detenido en marzo de 2025 en la Ciudad de México y es identificado como encargado del “reclutamiento de personas en campos de adiestramiento”, según los informes referidos por funcionarios consultados.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría Anticorrupción inhabilita a cuatro proveedores del IMSS por irregularidades en licitaciones

Las referencias sobre el rancho Izaguirre se sostienen en hallazgos previos en ese predio de Teuchitlán, donde se localizaron centenares de prendas de vestir y calzado, y se le consideró un sitio utilizado contra personas que se negaban a sumarse a las actividades de la organización criminal.

Fuentes de seguridad describieron que el rancho abarca cerca de media hectárea, con tierra suelta y cuartos vacíos, y que en el lugar se observaron áreas asociadas a prácticas de adiestramiento físico. Añadieron que hay puntos que, por las huellas del terreno, podrían estar relacionados con inhumaciones clandestinas.

TE PUEDE INTERESAR: NL: Se hacía pasar por turista para traficar metanfetamina en su auto

Indicaron que existen decenas de hoyos y zonas pendientes de exploración para labores periciales, por lo que las diligencias en el sitio seguirían sujetas a la revisión de especialistas.

Como antecedente, en marzo de 2025 familiares de jóvenes reportados como desaparecidos realizaron un recorrido por el rancho Izaguirre, señalado como un lugar donde presuntamente dormían personas reclutadas, ya fuera por fuerza o por voluntad, de acuerdo con la información referida por las fuentes federales. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semar

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’
La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez aplica un protocolo de actuación inmediata para proteger a víctimas y judicializar los casos

Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila
Internet y TikTok están de luto, luego que se confirmó el fallecimiento de la adulta mayor que se convirtió en todo un fenómeno, al ser reconocida por el popular meme de “Apaga la vela”.

Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
Economía anticipa un análisis de alcance antes de fijar postura sobre posibles efectos en el intercambio bilateral.

México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard
El Tecate Emblema anunció su lineup oficial para su festival de este 2026.

Tecate Emblema 2026: Desde los Jonas Brothers hasta Cazzu y Kenia Os... este es el line up oficial
Presidenta realiza ‘six-seven’, la expresión viral del momento durante evento en Guanajuato.

Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?