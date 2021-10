Caravana se tomará un día de descanso; niños se están enfermando, aseguran

MAPASTEPEC, CHIS.- Miles de migrantes de una caravana que avanza hacia el centro de México descansarán un día ante la deteriorada salud de decenas de sus miembros, principalmente de niños, dijo uno de los organizadores, mientras que autoridades pidieron que no arriesguen sus vidas.

La caravana, que cumple una semana de recorrido, ha avanzado hasta ahora cerca de 100 kilómetros desde que partió de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, y aún debe recorrer poco más de mil kilómetros para llegar a su destino, la Ciudad de México.

“No se juega con la salud y la vida de las personas, sin importar su condición migratoria”, dijo el Instituto Nacional de Migración en un comunicado donde también insistió en su propuesta de otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias que permitirán a los migrantes vivir en diversas regiones del país dentro de albergues.

La institución recordó que cuentan con autobuses y alimento para los extranjeros que voluntariamente opten por ser trasladados a donde podrán recibir el documento.

“Adicionalmente, la coordinación de tareas con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados prevalece, con el propósito de proporcionar residencia permanente a quienes cuenten con una resolución definitiva de refugio”, finalizó.

El INM aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo y su disposición para auxiliar a quienes transitan por carreteras del sureste mexicano, as cuales, subrayó, registran temperaturas de entre 30 y 40 grados centígrados.

En una entrevista con Reuters, Luis Villagrán, uno de los líderes de la caravana, dijo que no pararán, por el contrario aseguró que descansarán un día en Mapastepec, localidad perteneciente al sureño estado Chiapas, mientras se recuperan del cansancio y algunas heridas. “Continuamos el lunes”, afirmó.

No obstante admitió que muchos de los afectados son mujeres y niños. “Son más de 150 niños y niñas que ya no pueden caminar. Hay mujeres embarazadas y con llagas en los pies que no pueden ya seguir caminando, calculamos que son 90 mujeres en estado crítico”, afirmó Villagrán.

Uno de los principales reclamos de migrantes, que generó la nueva movilización, fue que habían esperado por meses en Tapachula sin atención de autoridades principalmente migratorias, lo que incluso llevó a cientos de haitianos a buscar ayuda en municipios fronterizos como Tijuana y Monterrey.