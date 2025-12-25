Cardenal encomienda oración por migrantes y afectados por conflictos bélicos en Navidad

/ 25 diciembre 2025
    Cardenal encomienda oración por migrantes y afectados por conflictos bélicos en Navidad
    Invitan a las personas a ser mensajeros de paz y a seguir el camino de la verdad así como “diferenciar lo verdadero de lo que no es”. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Durante la misa solemne de Navidad en la catedral de México, el arzobispo Carlos Aguiar Retes dedicó oraciones por migrantes, refugiados y personas afectadas por conflictos

CDMX.- El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, dirigió un mensaje de Navidad en el que pidió que los migrantes, refugiados y quienes sufren los horrores de la guerra sientan, en esta temporada, paz y amor, durante la misa celebrada este 25 de diciembre en la catedral de México.

En el marco de la ceremonia religiosa, que contó con concelebración del rector de la catedral, Antonio Carballo, las oraciones principales se centraron en solicitar que la Navidad traiga un ambiente de paz universal, particularmente para las personas afectadas por conflictos bélicos en distintas partes del mundo.

El mensaje incluyó peticiones por los gobernantes de las naciones, para que actúen con espíritu de servicio, y por los sectores más vulnerables, como pobres, enfermos, prisioneros, refugiados, desterrados y migrantes, con el deseo de que puedan experimentar, aunque sea de forma parcial, la paz asociada a la conmemoración del nacimiento de Jesucristo.

Durante su homilía, Aguiar Retes destacó el significado de la Navidad como un acontecimiento de familia y un camino hacia la paz, y remarcó la necesidad de reflexionar sobre la presencia de estas celebraciones en la vida personal y comunitaria.

El arzobispo también invitó a los fieles a ser mensajeros de paz y a distinguir entre lo verdadero y lo que no lo es, en referencia a los valores centrales de la tradición cristiana que se conmemora en esta fecha.

La celebración navideña en la catedral fue acompañada de referencias al mensaje del Papa León XIV sobre la paz mundial y la importancia de superar las tribulaciones que enfrentan diversas poblaciones alrededor del planeta.

Las oraciones y reflexiones estuvieron enmarcadas en la tradición religiosa de estas fechas, en las que comunidades cristianas conmemoran el nacimiento de Jesucristo con la esperanza de promover la paz, la solidaridad y el espíritu de fraternidad entre los pueblos. Con información de Excélsior

