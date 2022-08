A lo que las reacciones de los usuarios no tardaron, algunos criticaron al negocio y otros contaron su experiencia en el mismo puesto de enchiladas; “ahí me pasó lo mismo, no preguntamos el precio porque no te imaginas que 3 enchiladas y un vaso con agua te cueste 300 pesos y es muy grosero ese señor”, declaró un usuario.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Que los multen!’, exige Aleks Syntek acciones contra establecimientos que toquen reggaeton

Publicidad

Aunque otros tantos defendieron a los comerciantes y culparon a los comensales por no preguntar los precios.

“Sin llorar! Nadie les obliga a comer si no quieren, pregunto precio y veo si me agrada algo, si no, me voy y listo!”; “Pues están bien grandes”; “Total no te gusta, no compres”, fueron algunas de los comentarios.