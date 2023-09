Carolyn Adams defiende a su hija por fiesta en Culiacán, “no utilizamos dinero público”

“Recordamos que nuestra hija es menor de edad y no merece ser objeto de críticas” , indicó.

A través de un comunicado publicado en Instagram, Carolyn Adamns afirmó que no tolerará las difamaciones y ofensas que han surgido, luego de que se hicieran públicas fotografías del evento en el que hubo un show circense.

Carolyn Adams , esposa de José Ramón López Beltrán , hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador , aclaró que la fiesta de su hija, no fue financiada con dinero público, sino de los ingresos que ella y el padre de la menor han conseguido con su trabajo

Asimismo, enfatizó no pertenecer a la clase política y que no forma parte de ningún gobierno, además de que no vive de la corrupción.

“Estamos indignados por cómo este evento se ha distorsionado y se ha convertido en objeto de acusaciones infundadas”.

