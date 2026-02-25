¿Cómo la violencia de los cárteles mexicanos aviva temores por el turismo antes del Mundial de fútbol?

GUADALAJARA- Hugo Alejandro Pérez se encontraba en su casa, a pocos kilómetros del estadio que tiene programado recibir partidos de la próxima Copa Mundial de fútbol, cuando comenzaron los disparos y explosiones fuera de su residencia. Pérez, un restaurantero de 53 años, ya tenía sus reservas sobre el hecho que su ciudad, Guadalajara, fuera sede de un evento deportivo de tal magnitud. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas? Veía a un gobierno incapaz de solucionar cosas básicas, como el servicio de agua hacia su residencia, ya no digamos la violencia de los cárteles en el estado de Jalisco, y no pudo más que hacer un gesto de desapruebo. El intenso derramamiento de sangre de esta semana después de que el Ejército mexicano abatió al capo del narcotráfico más poderoso del país confirmó sus dudas. ”Yo creo que no se debe hacer el Mundial aquí”, señaló Pérez. “Hay muchas carencias, y quieren invertir en el Mundial. Con la violencia no es adecuado”. Pérez fue una de varias personas que cuestionó el martes la capacidad de Guadalajara para recibir partidos durante la justa mundialistas de verano , incluso mientras el gobierno mexicano promete que el evento —organizado en conjunto con México, Estados Unidos y Canadá— no se verá afectado. LA PRESIDENTA OFRECE “TODAS LAS GARANTÍAS” PARA EL MUNDIAL A la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntó en su conferencia diaria sobre qué garantías hay para que los partidos del Mundial se realicen en Jalisco. “Todas las garantías”, subrayó, y agregó que no hay “ningún riesgo” para los aficionados que asistan al torneo. El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, aseguró que habló con funcionarios locales de la FIFA, y “no hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México. Ese mismo día, la federación portuguesa de fútbol señaló que estaba “siguiendo de cerca la delicada situación” en México. Su selección nacional tiene previsto un duelo amistoso contra el combinado mexicano el próximo 28 de marzo en el recién renovado Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde se tiene programado el partido inaugural del Mundial el 11 de junio.

Jalisco, en el occidente de México, ya estaba bajo la lupa. El estado ha sido uno de los ejemplos más crudos de la violencia de los cárteles en los últimos años, incluido el hallazgo en marzo pasado de un rancho que era utilizado por los cárteles como campo de ejecución, así como una crisis de personas desaparecidas. La entidad, cuya capital es Guadalajara, es el centro neurálgico del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió el domingo a manos del Ejército durante un intento de captura. El operativo y sus violentas repercusiones cobraron la vida de 70 personas. Miembros del cártel incendiaron autos para bloquear calles en estados de todo el país, particularmente en Jalisco, y se enfrentaron con fuerzas mexicanas hasta el lunes, mientras el gobierno aseguraba que el conflicto estaba bajo control. TE PUEDE INTERESAR: Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México Sin embargo, en la localidad natal de “El Mencho”, Aguililla, en el estado vecino de Michoacán, la violencia persiste. Desde el domingo se registraron varios bloqueos carreteros y ataques a comercios y no fue sino hasta el martes que las fuerzas armadas lograron despejar los caminos de autos y camiones quemados. La muerte de Oseguera Cervantes se produjo mientras el gobierno de México ha intensificado su ofensiva contra los cárteles en un esfuerzo por cumplir con las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar medidas enérgicas contra los grupos criminales. El cártel, también conocido como CJNG, es una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México. La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia para la captura de “El Mencho” y elogió al Ejército de México por abatir a uno de los criminales más buscados en ambos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció hacer una breve referencia al operativo durante su discurso del Estado de la Unión del martes por la noche, señalando: “También hemos abatido a uno de los capos más siniestros de todos. Lo vieron ayer”. LA MUERTE DE “EL MENCHO” PODRÍA CONDUCIR A MÁS VIOLENCIA Pérez también elogió los esfuerzos de Sheinbaum en el combate a los cárteles, asegurando que el gobierno ha tomado el tema con mayor seriedad que sus predecesores. Al mismo tiempo, señaló, las autoridades estatales se han quedado cortas en lo que a la protección de la población civil se refiere. Para muchos, la mayor preocupación es que la muerte de “El Mencho” pueda abrir la puerta a más violencia. Abatir a los capos es una estrategia que la misma Sheinbaum ha criticado, debido a que suele detonar un conflicto interno entre facciones de un cártel y conducir a grupos rivales a tratar de apoderarse de territorio.

Vanda Felbab-Brown, académica de Brookings Institution, cree que es poco probable que el cártel continúe con sus actos de “venganza”, pero el futuro sigue siendo incierto, en particular después de la muerte o captura de algunas de las principales figuras del CJNG y del Cártel de Sinaloa en los últimos años. “Si no hay una línea clara de sucesión (en el CJNG), podríamos ver muchas disputas dentro del cártel, su ruptura, y hay muchos escenarios”, dijo. El domingo, cuando estallaron los enfrentamientos entre los miembros del cártel y las fuerzas armadas, y hombres armados comenzaron a incendiar un auto a pocos metros de la casa de Pérez, permitió que los transeúntes se resguardaran dentro de su residencia. Los enfrentamientos se extendieron por más de una hora. Ahora señala que no tiene caso que se lleve a cabo el Mundial, y duda que la derrama económica del evento se extienda a los negocios de los vecindarios de clase trabajadora como el suyo, a pesar de que se encuentran a sólo 10 minutos en auto del estadio.