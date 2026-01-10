Caso Corral pasa al fuero federal tras decisión de tribunal en Chihuahua

/ 10 enero 2026
    Caso Corral pasa al fuero federal tras decisión de tribunal en Chihuahua
    Se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al juez de control local desistirse del conocimiento del asunto. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Una resolución judicial modificó el rumbo de un expediente de alto perfil político al retirar el asunto del ámbito local y trasladarlo a instancias federales

CDMX.- Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó atraer al fuero federal el proceso iniciado contra el senador de Morena y exgobernador Javier Corral Jurado, relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda del estado.

De acuerdo con un documento hecho público este día, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025 y determinó que corresponde a la jurisdicción federal conocer del presunto delito de peculado atribuido a Corral Jurado y a otros implicados.

La resolución se emitió luego de que la defensa solicitara a la Fiscalía General de la República ejercer su facultad de atracción, al argumentar que en el ámbito local no se garantizaban los fines constitucionales del proceso penal ni los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

Según la firma de abogados Schütte & Delsol, en Chihuahua no se permitió a los imputados presentar pruebas ni formular argumentos, por lo que la competencia federal se buscó para contar con un tribunal que escuchara a las partes y resolviera el asunto conforme a Derecho.

El documento detalla que la FGR determinó ejercer la facultad de atracción y que dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación coincidieron en que el caso debía ser conocido por instancias federales, criterio que ahora fue confirmado por el Tribunal Colegiado.

Como consecuencia, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al juez de control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes a la autoridad federal correspondiente.

La defensa de Corral Jurado sostuvo que, una vez en manos de autoridades federales, se analizarán las pruebas y alegatos para resolver conforme a Derecho y reiteró su confianza en que se acreditará la inocencia del exgobernador frente a lo que calificó como acusaciones injustas.

Asimismo, la firma legal afirmó que este proceso permitirá evidenciar una presunta fabricación del delito y señaló que la FGR investiga posibles violaciones legales y de derechos humanos cometidas por autoridades estatales durante la integración del caso.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no había emitido una postura oficial sobre la resolución del Tribunal Colegiado ni sobre el traslado del expediente al ámbito federal. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

