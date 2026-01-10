$!Liberan a secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan tras declarar por el caso Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la liberación de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quien había sido detenida el pasado 8 de enero de 2026 al ser señalada como sospechosa de una posible participación en el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de ese ayuntamiento y esposo de la actual alcaldesa. De acuerdo con la información difundida, la funcionaria municipal fue puesta en libertad luego de rendir su declaración ante el Ministerio Público, como parte de las diligencias relacionadas con la investigación del homicidio. TE PUEDE INTERESAR: Implicado en el homicidio de Carlos Manzo es trasladado por ser presunto riesgo a la población

YESENIA MÉNDEZ QUEDA EN LIBERTAD TRAS COMPARECENCIA POR CASO DE CARLOS MANZO Tras su detención, Yesenia Méndez Rodríguez fue trasladada ante autoridades ministeriales para declarar sobre su posible relación con el caso. Luego de esta comparecencia, la Fiscalía determinó su liberación, sin que se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el contenido de su testimonio ni sobre su situación jurídica dentro de la carpeta de investigación. Los reportes disponibles señalan que su presentación ante el Ministerio Público formó parte de las indagatorias abiertas por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en el municipio de Uruapan. YESENIA MÉNDEZ AGRADECE EN SUS REDES SOCIALES POR APOYO RECIBIDO La noche posterior a su liberación, Yesenia Méndez publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazando a sus dos hijas. La fotografía fue acompañada de un breve mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas y expresó su agradecimiento por poder estar nuevamente con su familia. “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”, escribió en la publicación, sin ofrecer detalles adicionales sobre su detención ni sobre el proceso que enfrentó ante las autoridades.