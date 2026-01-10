Liberan a secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan tras declarar por el caso Carlos Manzo

México
/ 10 enero 2026
    Liberan a secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan tras declarar por el caso Carlos Manzo
    La Fiscalía de Michoacán dejó en libertad a Yesenia Méndez Rodríguez luego de que rindiera su declaración por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo. Facebook | Yesenia Méndez Rodríguez

Yesenia Méndez Rodríguez fue liberada tras comparecer ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la liberación de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quien había sido detenida el pasado 8 de enero de 2026 al ser señalada como sospechosa de una posible participación en el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de ese ayuntamiento y esposo de la actual alcaldesa.

De acuerdo con la información difundida, la funcionaria municipal fue puesta en libertad luego de rendir su declaración ante el Ministerio Público, como parte de las diligencias relacionadas con la investigación del homicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Implicado en el homicidio de Carlos Manzo es trasladado por ser presunto riesgo a la población

$!Liberan a secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan tras declarar por el caso Carlos Manzo

YESENIA MÉNDEZ QUEDA EN LIBERTAD TRAS COMPARECENCIA POR CASO DE CARLOS MANZO

Tras su detención, Yesenia Méndez Rodríguez fue trasladada ante autoridades ministeriales para declarar sobre su posible relación con el caso. Luego de esta comparecencia, la Fiscalía determinó su liberación, sin que se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el contenido de su testimonio ni sobre su situación jurídica dentro de la carpeta de investigación.

Los reportes disponibles señalan que su presentación ante el Ministerio Público formó parte de las indagatorias abiertas por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en el municipio de Uruapan.

YESENIA MÉNDEZ AGRADECE EN SUS REDES SOCIALES POR APOYO RECIBIDO

La noche posterior a su liberación, Yesenia Méndez publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazando a sus dos hijas. La fotografía fue acompañada de un breve mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas y expresó su agradecimiento por poder estar nuevamente con su familia.

“Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”, escribió en la publicación, sin ofrecer detalles adicionales sobre su detención ni sobre el proceso que enfrentó ante las autoridades.

$!Liberan a secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan tras declarar por el caso Carlos Manzo

QUÉ SE SABE SOBRE LA DETENCIÓN DE YESENIA MÉNDEZ

De acuerdo con la información que se dio a conocer el día de los hechos, Méndez Rodríguez fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el jueves 8 de enero de 2026, alrededor de las 16:05 horas.

La aprehensión se llevó a cabo en el despacho de la presidencia municipal de Uruapan, donde la funcionaria desempeñaba sus labores como secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz.

TE PUEDE INTERESAR: Se desmanteló a toda una red criminal ligada al crimen de Carlos Manzo: García Harfuch

El caso está vinculado al asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y esposo de la presidenta municipal. Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, mientras que Yesenia Méndez Rodríguez fue liberada tras rendir su declaración ante el Ministerio Público.

Hasta el momento, no se han dado a conocer resoluciones judiciales adicionales ni información oficial sobre el estatus de la funcionaria dentro de la investigación.

Temas


Audiencia
Detenciones
homicidios

Localizaciones


Michoacán
Uruapan

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
La Secretaría de Turismo de Coahuila impulsa nuevas rutas culturales, festivales gastronómicos y experiencias ecoturísticas para fortalecer la identidad regional y atraer visitantes.

Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16, y Barret .50, se pagarán 32 mil 960 pesos..

Gobierno de Sheinbaum incrementará pagos por desarme en 2026
La CFE recomendó no responder llamadas de números desconocidos, evitar contestar mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales que se atribuyan a la empresa.

Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero
El senador también advirtió sobre posibles riesgos económicos, financieros y diplomáticos de estas operaciones.

Cortés reclama rendición de cuentas por crudo mexicano rumbo a Cuba
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León