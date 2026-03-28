Cateo de la FGR destapa presunto robo de gas en Hidalgo; decomisan 50 mil litros y detienen a siete

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/ 28 marzo 2026
    Cateo de la FGR destapa presunto robo de gas en Hidalgo; decomisan 50 mil litros y detienen a siete
    Una denuncia anónima llevó a la FGR a un cateo en Emiliano Zapata, Hidalgo, donde se aseguraron también vehículos usados para su traslado. ESPECIAL
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por El Universal

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El caso ocurre en un contexto de repunte de tomas clandestinas de gas LP en la entidad, de acuerdo con datos citados por organismos de monitoreo

EMILIANO ZAPATA, HGO.- A través de un operativo y cateo realizado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble del municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, se decomisaron más de 50 mil litros de gas que eran sustraídos de manera ilegal, además de que se detuvo a siete personas.

La intervención se realizó luego de una denuncia anónima que alertó sobre el almacenamiento irregular de gas y la constante entrada de pipas sin identificación, por lo que se inició una investigación y se solicitó una orden judicial para la diligencia.

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El cateo fue ejecutado con elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, según lo informado sobre el despliegue.

Durante las acciones, las autoridades aseguraron alrededor de 30 mil litros de gas natural y 22 mil litros de hidrocarburo en semirremolques, además de unidades asociadas al almacenamiento y traslado del combustible, entre ellas remolques, tractocamiones y un dolly.

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En el sitio fueron detenidos siete sujetos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica conforme avance la carpeta de investigación.

En antecedentes del fenómeno, se reportó que Hidalgo se ubica en el lugar número cinco en tomas clandestinas de gas LP en ductos de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con organismos como el Observatorio Ciudadano (Igavim), que señala que en 2024 se registraron siete y en 2025 hubo 119, lo que representaría un crecimiento de 1600%.

Bajo esos registros, en la entidad se identifica una toma clandestina cada tres días con dos horas, mientras que Puebla se mantiene en el primer sitio en robo de gas, con 453 tomas el año pasado; en ese mismo reporte se mencionan Tlaxcala con 252 y Veracruz con 122.

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