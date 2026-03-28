Sheinbaum presenta ‘Plan Frijol’ para productores de Sombrerete, Zacatecas

El 28 de marzo, durante una conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la ampliación del programa de acopio de frijol en Zacatecas.

Ante los bajos precios del mercado, la presidenta se comprometió, con los productores a buscar nuevas alternativas para que el precio sea más justo.

‘Se que hay desesperación, porque está muy bajo el precio del frijol, el año pasado estaba sobre 16 y 18 (pesos), ahorita está a 7 pesos; entonces, entendemos la desesperación y vamos a ver cómo hacemos para poder buscar un esquema para ampliar el apoyo, bajo ciertas condiciones’, aseguró Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Seguiremos en las calles’: transportistas y campesinos mantienen presión y niegan tintes políticos

El evento ocurrió en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. Se destacó que los productores agrícolas increparon a la mandataria. Ella aseguró que gracias a los productores del estado, se consiguió la autosuficiencia en frijol. Sin embargo, agregó que se harán inversiones a más de 96 mil productores.

En la misma conferencia, Sheinbaum afirmó que después de la temporada vacacional de la Semana Santa, María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, se reunirá con el gobernador David Monreal, con la intención de realizar una propuesta para los productores de frijol.

Sheinbaum insistió en que su administración tiene la prioridad de implementar una dinámica de pagos directa entre productor a consumidor. ‘Parte del problema es que el que se queda con la ganancia es el intermediario, lo compra a 7 pesos y lo vende a 17 pesos’ afirmó la presidenta.