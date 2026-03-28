Sheinbaum presenta ‘Plan Frijol’ para productores de Sombrerete, Zacatecas

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México
/ 28 marzo 2026
    Sheinbaum presenta ‘Plan Frijol’ para productores de Sombrerete, Zacatecas
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presidió la ceremonia de inauguración de la planta “Embolsadora de Frijol Beatriz González Ortega” como parte del programa Plan Frijol. Durante el evento uno reclamos y gritos de productores, quienes siguen sin ser atendidos; reclamando la corrupción por parte de funcionarios, grandes productores y intermediarios llamados comúnmente “coyotes”. Cuarto oscuro | Adolfo Vladimir

Sheinbaum presentó nuevas inversiones para un aproximado de 96 mil agricultores de frijol en México

El 28 de marzo, durante una conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la ampliación del programa de acopio de frijol en Zacatecas.

Ante los bajos precios del mercado, la presidenta se comprometió, con los productores a buscar nuevas alternativas para que el precio sea más justo.

Se que hay desesperación, porque está muy bajo el precio del frijol, el año pasado estaba sobre 16 y 18 (pesos), ahorita está a 7 pesos; entonces, entendemos la desesperación y vamos a ver cómo hacemos para poder buscar un esquema para ampliar el apoyo, bajo ciertas condiciones’, aseguró Sheinbaum.

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El evento ocurrió en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. Se destacó que los productores agrícolas increparon a la mandataria. Ella aseguró que gracias a los productores del estado, se consiguió la autosuficiencia en frijol. Sin embargo, agregó que se harán inversiones a más de 96 mil productores.

En la misma conferencia, Sheinbaum afirmó que después de la temporada vacacional de la Semana Santa, María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, se reunirá con el gobernador David Monreal, con la intención de realizar una propuesta para los productores de frijol.

Sheinbaum insistió en que su administración tiene la prioridad de implementar una dinámica de pagos directa entre productor a consumidor. ‘Parte del problema es que el que se queda con la ganancia es el intermediario, lo compra a 7 pesos y lo vende a 17 pesos’ afirmó la presidenta.

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Aseguró que el programa Alimentación para el Bienestar ayudará a acopiar el frijol de Zacatecas, Durango y Nayarit, ya que son los estados con mayor contribución en la producción del frijol. La intención es optimizar la difusión del producto en las Tiendas del Bienestar.

Lo mismo estamos haciendo con el cacao de Tabasco, se compra se procesa y se vende como chocolate del Bienestar; lo mismo estamos haciendo con la miel de Campeche y Yucatán, se compra directo la miel de manera directa y se vende en la Tienda del Bienestar, es una compra y venta directa’ explicó Sheinbaum.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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