Cateo en Michoacán: liberan a secuestrados y hallan explosivos, armas y un vehículo robado

MORELIA, MICH.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional liberaron a dos personas que presuntamente se encontraban privadas de la libertad en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, en una acción realizada en colaboración con la Fiscalía General de la entidad, informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el reporte diario de resultados, el operativo se efectuó mediante un cateo, durante el cual se aseguraron una ametralladora, 10 cargadores, 414 cartuchos, nueve artefactos explosivos improvisados y un mortero de fabricación artesanal, además de material para elaborar explosivos, un chaleco táctico y un vehículo con reporte de robo.

TE PUEDE INTERESAR: Litio en México: Sheinbaum dice que ya hay tecnología, pero el costo frena su extracción

El Gabinete de Seguridad señaló que estos hechos formaron parte de las acciones realizadas el martes 20 de enero, jornada en la que también se reportaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y drogas en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

En el balance de esa fecha, el organismo federal indicó que en total fueron detenidas 12 personas y se aseguraron 14 armas de fuego —ocho largas, entre ellas un fusil Barrett y una ametralladora, y seis cortas—, además de 50 cargadores y 2 mil 494 cartuchos útiles.

TE PUEDE INTERESAR: Suma actividad económica tres avances en sus estimaciones; sube 0.16% en diciembre del 2025

Como parte de los resultados difundidos, el reporte incluyó el decomiso de nueve artefactos explosivos improvisados y un mortero artesanal, así como cinco objetos punzocortantes y equipo táctico, en el marco de los operativos desplegados en distintas entidades.

En el apartado institucional, el Gabinete de Seguridad precisó que el rescate en Marcos Castellanos se realizó con apoyo de la Fiscalía estatal y en el contexto de un cateo, en el que también se aseguró un vehículo con reporte de robo.

TE PUEDE INTERESAR: En pleito fiscal de Salinas Pliego, Sheinbaum dice que empresarios ya entendieron ‘pagar’

Entre las acciones consideradas relevantes, se reportaron cuatro cateos en inmuebles de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Estado de México, con siete personas detenidas y el aseguramiento de dosis de droga, cartuchos y motocicletas; además de cateos en Iztapalapa, Ciudad de México, con dos detenidos y aseguramiento de diversas dosis de droga.

El informe federal agregó que se aseguraron dosis de mariguana, cocaína y metanfetamina, así como mil 200 dosis de diferentes sustancias y 3 mil 350 litros de precursores químicos, y que en Celaya, Guanajuato, se recuperaron 17 mil litros de hidrocarburo y se aseguraron tres cisternas. Con información de El Universal