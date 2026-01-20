Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 20 enero 2026
    Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
    FOTO: EL UNIVERSAL Y CUARTOSCURO

La Presidenta de México le mandaron a Trump 37 narcos para no mandarle a ningún narcopolítico de Morena

La Presidenta está arriesgando la soberanía nacional por proteger a López Obrador. Si hay una operación militar unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano será en buena medida porque la doctora Sheinbaum no quiso entregar narcopolíticos de Morena. Eso es lo que está exigiendo la Administración Trump y eso es lo que la Presidenta de México no quiere. Está protegiendo a ese clan porque todos los nombres que circulan en la lista de la narcopolítica mexicana están ligados al expresidente.

La disyuntiva parece clara para la presidenta Sheinbaum: expone a López Obrador o expone la soberanía nacional. ¿Va a escoger lo segundo? Por ahora, parece estar comprando tiempo. Apenas ayer, México envió a Estados Unidos 37 narcos más. El envío busca ser un Diazepam político. Un tranquilizante para Donald Trump que es a la vez una ofrenda para conmemorar el primer aniversario de su segundo mandato en la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum

Le mandaron 37 narcos para no mandarle a ningún narcopolítico de Morena.

¿Servirá? No sé. Porque además estos 37 narcos ya no son de primer nivel, como los que fueron enviados antes. Son de la segunda y hasta tercera línea de mando del crimen. Pero hacen bulto. Dan para la foto. Alimentan el discurso de coyuntura. No sé si baste.

Los mensajes de Trump han sido claros: quiere hacer operaciones militares contra el narco en suelo mexicano y recibir a los narcopolíticos de Morena responsables de haber dejado trabajar a sus anchas a los criminales. Y con ello, terminar de controlar la política de seguridad de México. Porque Trump ya define la política migratoria de México. Ya define la política comercial de México. Y está definiendo cada vez más la política de seguridad de México.

Un breve recordatorio:

Tan pronto llegó al poder, Trump exigió sellar la frontera. México obedeció: puso a diez mil elementos de la Guardia Nacional mexicana a bloquear los cruces. Hoy la frontera está sellada. El muro de Trump tiene uniforme militar mexicano. Y México está pagando por él.

TE PUEDE INTERESAR: Traficantes de armas y sicarios del CJNG; componen lista de reos enviados a los Estados Unidos

Cuando lanzó la metralla de aranceles, Washington hizo una exigencia muy concreta a México: no queremos que China utilice el territorio mexicano para meterse por la puerta de atrás al mercado estadounidense, aprovechando las bondades del T-MEC. El gobierno de la presidenta Sheinbaum acató de inmediato la instrucción: congeló su relación comercial con China. Desincentivó inversiones y recetó un menú de aranceles a todo Asia.

Lo que Trump no ha logrado del todo, aunque ya tiene un gran avance, es definir la política de seguridad de México. Ya desapareció el “abrazos, no balazos”. Ahora se combate abiertamente al crimen. Llevan detenidos 40 mil presuntos delincuentes de alto impacto y han destruido 2 mil narcolaboratorios. Y ha recibido 92 narcotraficantes a domicilio, enviados desde México a manera de ofrenda para irlo tranquilizando. Le faltan las operaciones militares en suelo mexicano y le faltan los narcopolíticos.

@CarlosLoret

Temas


A20
Política México
Gobierno

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Nació en Mérida, Yucatán, México. Tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es el conductor del noticiero matutino ‘Primero Noticias’ de Televisa. Durante su carrera profesional ha recibido varias veces el Premio Nacional de Periodismo, fue incluido en la lista del 2008 de Jóvenes Líderes Mundiales del Foro Económico Mundial y ha sido distinguido como líder mexicano.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades invitan a la ciudadanía a sumarse al pago de control vehicular.

Coahuila: Avanza 14% recaudación por control vehicular
Daniel Menera Sierra (de playera celeste) y Ricardo González Sauceda ( de playera de rayas) fueron identificados por autoridades como operadores criminales en Coahuila.

Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU
Los resultados son producto del trabajo coordinado entre gobierno y sociedad, afirmó el comandante de la Sexta Zona Militar.

Ejército Mexicano destaca seguridad de Saltillo como resultado del trabajo coordinado
Fuerzas estadounidenses operarían en México para combatir al crimen organizado, de acuerdo con información de Anabel Hernández.

Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández
A nivel municipal, en Saltillo el decrecimiento en personal ocupado fue de -17.6 por ciento, pasando 41 mil 375 en octubre a 34 mil 56 trabajadores en noviembre del 2025.

En Coahuila, se redujeron 3.4% empleos manufactureros de octubre a noviembre del 2025: Inegi
En el año 2025, en el estado en flotillas se vendieron 2 mil 955 unidades. FOTO:

Coahuila se ubicó en el octavo lugar de ventas de vehículos a nivel nacional en diciembre
Una pista en Tolucaracas

Una pista en Tolucaracas
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre