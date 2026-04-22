Certificado de discapacidad en México: requisitos y cómo acceder a la Pensión del Bienestar

El certificado de discapacidad permanente en México es un documento clave para quienes buscan acceder a apoyos sociales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad . Este trámite no solo valida una condición de salud, sino que abre la puerta a beneficios económicos y programas de inclusión.

¿Qué es el certificado de discapacidad permanente?

Se trata de una constancia médica oficial que acredita que una persona vive con una discapacidad de carácter permanente. Este documento debe ser emitido por una institución pública de salud, como:

- IMSS

- ISSSTE

- Centros de salud estatales o municipales

Tipos de discapacidad que se certifican

El certificado debe especificar claramente el tipo de discapacidad, que puede ser:

- Motriz

- Visual

- Auditiva

- Intelectual

- Psicosocial

Este detalle es fundamental, ya que permite determinar el acceso a distintos programas sociales y apoyos gubernamentales.

Requisitos para tramitar el certificado y la pensión

Para solicitar la pensión, es indispensable contar con el certificado y presentar la siguiente documentación en original:

1. Certificado de discapacidad permanente emitido por una institución pública

2. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, INAPAM, cédula profesional o cartilla militar)

3. CURP reciente

4. Acta de nacimiento legible

5. Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

6. Teléfono de contacto

¿Qué pasa si la persona no puede acudir?

En caso de que la persona interesada no pueda realizar el trámite de forma presencial, puede designar a un auxiliar. Este representante deberá presentar la misma documentación para completar el proceso.

Paso a paso: cómo tramitar el certificado de discapacidad

El proceso inicia en una institución pública de salud. Estos son los pasos generales:

1. Acudir a una unidad médica pública

Un médico evaluará la condición de la persona para determinar si se trata de una discapacidad permanente.

2. Obtener el certificado médico

Si se confirma la condición, la institución emitirá el certificado correspondiente, especificando el tipo de discapacidad.

3. Reunir la documentación requerida

Es importante verificar que todos los documentos estén vigentes y en buen estado.

4. Acudir a un módulo de Bienestar

Con el certificado y los requisitos completos, se debe realizar el registro en los módulos destinados a la Pensión para el Bienestar.

¿Por qué es importante este trámite?

El certificado no solo permite acceder a un apoyo económico, también es una herramienta de reconocimiento legal y social. Facilita la inclusión en programas públicos y garantiza que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Además, el proceso busca asegurar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, mediante una validación médica oficial.