China acusa a EU de idear tácticas para reprimirlos a pesar de la mejora en las relaciones

El ministro de Relaciones Exteriores de China acusó el jueves a Estados Unidos de idear tácticas para reprimir el ascenso de China y criticó a la administración Biden por agregar más empresas chinas a sus listas de sanciones.

Wang Yi, hablando ante los medios durante la reunión anual de la legislatura de China, dijo que las relaciones de China con Estados Unidos han mejorado desde que los presidentes Xi Jinping y Joe Biden se reunieron en noviembre, pero Estados Unidos no ha cumplido sus promesas.

“Si Estados Unidos siempre dice una cosa y hace otra, ¿dónde está su credibilidad como gran potencia? Si Estados Unidos se pone nervioso y ansioso cuando escucha la palabra ‘China’, ¿dónde está su confianza como potencia importante?” Él dijo. “Si Estados Unidos está obsesionado con reprimir a China, eventualmente se dañará a sí mismo”.

Wang, un diplomático veterano de 70 años que se ha ganado la confianza de Xi, regresó al cargo de ministro de Relaciones Exteriores el verano pasado después de que su sucesor, Qin Gang, fuera abruptamente despedido sin explicación después de medio año en el cargo. Wang también es el principal funcionario de asuntos exteriores del gobernante Partido Comunista, un puesto más alto al que pasó cuando Qin se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores a finales de 2022.

Wang también reiteró el llamado chino a convertir a Palestina en miembro pleno de las Naciones Unidas.

Los analistas habían especulado que el Partido Comunista podría aprovechar la reunión de una semana del Congreso Nacional del Pueblo para nombrar un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, pero eso pareció descartado después de que una agenda publicada en vísperas de la sesión inaugural no incluía cambios de personal.

El embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, dijo durante un debate del Consejo de Seguridad en enero que China apoya que Palestina se convierta en miembro pleno lo antes posible, como un primer paso hacia la creación de un Estado palestino, según informes de los medios chinos.

Wang convocó el jueves a una importante conferencia internacional para elaborar una hoja de ruta y un calendario para una solución de dos Estados.

“Apoyamos que Palestina se convierta en miembro pleno de las Naciones Unidas y pedimos a los miembros individuales del Consejo de Seguridad que no pongan más obstáculos para ello”, dijo.

Acusó a Estados Unidos, sin mencionar su nombre, de provocar problemas en Taiwán y el Mar de China Meridional.

China dice que el Taiwán autónomo es parte de China y debería estar bajo su control, y reclama una amplia franja del Mar de China Meridional, lo que lo pone en desacuerdo con Filipinas, Vietnam y otros vecinos del Sudeste Asiático.

Filipinas y Estados Unidos han acusado a China de tácticas agresivas al tratar de impedir que los barcos filipinos lleguen a los arrecifes y otros afloramientos que ambas partes reclaman, más recientemente en una colisión entre buques guardacostas de ambos países esta semana.

“Para provocaciones irrazonables, tomaremos contramedidas justas”, dijo Wang. “También aconsejamos a ciertos países fuera de la región que no provoquen problemas, no elijan bando y no se conviertan en perturbadores y alborotadores en el Mar de China Meridional”.

Dijo que los países que insisten en mantener relaciones oficiales con Taiwán están interfiriendo en los asuntos internos de China. La mayoría de los países, incluido Estados Unidos, no tienen vínculos diplomáticos con Taiwán, pero China se opone a las visitas de legisladores estadounidenses a la isla y a las ventas estadounidenses de equipo militar para su defensa.

China seguirá trabajando por la reunificación pacífica con Taiwán, dijo Wang, pero advirtió que cualquiera que apoye la independencia de Taiwán pagará un precio. La mayoría de los taiwaneses prefieren permanecer separados de China sin enemistarse con ella.

Temen que el gobierno chino pueda poner en peligro sus libertades y su democracia, particularmente después de la represión de China contra Hong Kong.

“Nuestro resultado final también es muy claro”, afirmó Wang. “Es decir, a Taiwán nunca se le permitirá separarse de la patria”.

Wang elogió los crecientes vínculos de China con Rusia y señaló que el comercio entre los dos alcanzó los 240 mil millones de dólares el año pasado, superando el objetivo de alcanzar los 200 millones de dólares en comercio para fines de 2024.

Estados Unidos y la UE dicen que China está dando a Rusia un salvavidas económico en un momento en el que intentan presionar a su gobierno con sanciones por su invasión de Ucrania en 2022, que desató una guerra devastadora que ha continuado durante más de dos años.

“El gas natural ruso ha llegado a miles de hogares en China, y los automóviles chinos circulan por las calles de Rusia, lo que demuestra plenamente la fuerte resiliencia y las amplias perspectivas de una cooperación mutuamente beneficiosa”, dijo Wang.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Wladyslaw Bartoszewsk, dijo a un diplomático chino que el país no debería proporcionar apoyo político, económico y militar a Rusia, según un comunicado del gobierno polaco.

Bartoszewsk hizo el comentario en una reunión el miércoles con un enviado diplomático chino, Li Hui, quien visitará varios países europeos esta semana para conversar sobre el conflicto.

Estados Unidos y la UE ampliaron las sanciones a empresas e individuos de China y varios otros países hace dos semanas por supuestamente ayudar al esfuerzo bélico de Rusia.