Ciberacoso golpea a 18.1 millones en México; Senado alista revisión legal

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/ 26 abril 2026
    Ciberacoso golpea a 18.1 millones en México; Senado alista revisión legal
    La revisión partirá de cifras sobre violencia digital, uso de plataformas y exposición de menores al ciberacoso. ESPECIAL

El Senado analizará herramientas jurídicas para fortalecer la seguridad de mujeres, niñas e infancias en internet

CDMX.- El Senado de la República revisará el marco jurídico contra la violencia digital, luego de que en México 18.1 millones de personas han sufrido violencia o ciberacoso digital, de las cuales 10 millones son mujeres.

La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa señaló que el objetivo es legislar para garantizar espacios seguros para mujeres y niñas, a partir de datos y propuestas de especialistas.

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La legisladora afirmó que México se colocó a la vanguardia internacional con reformas como la Ley Olimpia, así como con un capítulo específico contra la violencia mediática y digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal.

Chavira de la Rosa también destacó el acuerdo suscrito en marzo pasado entre la Secretaría de las Mujeres y las plataformas Google, Meta y Tik Tok para combatir la violencia digital.

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La senadora reconoció que aún existen pendientes en la construcción de entornos digitales seguros para mujeres y niñas, por lo que anunció la realización de la “Conferencia Entornos Digitales Seguros para Mujeres y Niñas”.

“Este lunes en el Senado revisaremos qué herramientas legales se requieren para evitar que esta violencia pueda aumentar. No olvidemos que la aldea digital crece día con día y, según la encuesta de Inegi de 2024, el 83.7 por ciento de las y los mexicanos ha utilizado internet en cualquier dispositivo. Estamos hablando de alrededor de 90.3 millones de personas”, resaltó.

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La morenista indicó que adolescentes e infancias están particularmente expuestos a la violencia digital, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas.

Chavira de la Rosa señaló que, según datos de Unicef, en México 50 por ciento de los niños de entre 6 y 11 años son usuarios de internet o computadora, mientras que entre 80 y 94 por ciento de las y los adolescentes de 12 a 17 años usan estas tecnologías.

La senadora subrayó que 25 por ciento de adolescentes de 12 a 17 años vivió alguna forma de ciberacoso, mientras que la SSPC detectó riesgos como acoso sexual digital a menores, envío de contenido sexual en medios digitales, agresión psicológica, ciberbullying, robo y suplantación de identidad.

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