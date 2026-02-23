Cierres en Jalisco: Soriana y Costco suspenden operaciones y La Comer reduce horarios en varias ciudades

Noticias
/ 23 febrero 2026
    Cierres en Jalisco: Soriana y Costco suspenden operaciones y La Comer reduce horarios en varias ciudades
    Diversos sectores que han modificado horarios o suspendido actividades en algunos puntos, con el argumento de priorizar la seguridad. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Las empresas reportaron cierres totales en algunas sucursales y recortes de horario, con reaperturas sujetas a la evolución de las condiciones

GUADALAJARA, JAL.- Las principales cadenas de autoservicio mantienen cerradas sus tiendas en Jalisco este lunes, en línea con medidas adoptadas por bancos y otros establecimientos ante la situación registrada en la entidad.

Soriana informó que sus sucursales en el estado no operan este día y que prevé reanudar actividades con normalidad a partir de este martes, si las condiciones lo permiten. La empresa señaló que el resto de sus unidades en el país mantiene operaciones habituales.

De acuerdo con la cadena, las tiendas que permanecen cerradas en Jalisco son 315 Rosas, en Zapopan; 324 Juárez y 330 Tránsito, en Guadalajara; 461 Sayula; 489 Tala; 497 Tlajomulco Centro, en Tlajomulco; 598 18 de Marzo, en San Pedro Tlaquepaque; 601 Juan de la Barrera, en San Pedro Tlaquepaque, y 679 Autlán.

La compañía indicó que se mantiene atenta a la evolución de la situación en la entidad y que su prioridad es la seguridad de colaboradores y clientes, por lo que las decisiones operativas se ajustarán conforme a las condiciones en campo.

Por su parte, Costco señaló que sus sucursales en Jalisco permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. La compañía no precisó una fecha estimada para la reapertura y recomendó a sus socios mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

En tanto, el grupo La Comer informó que ajustará horarios de operación en tiendas ubicadas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, León, Irapuato, Guanajuato, Morelia y Uruapan, con un horario de 8:00 a 19:00 horas.

Las decisiones anunciadas por las empresas se suman a medidas de otros sectores que han modificado horarios o suspendido actividades en algunos puntos, con el argumento de priorizar la seguridad y reducir riesgos operativos.

