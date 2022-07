CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su pasado encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, le entregó una carta para solicitarle que intervenga en el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, requerido por la justicia estadounidense.

“Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange; él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad y que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad, y le explicó que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”, explicó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.