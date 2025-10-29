Claudia se burla del PAN: ‘Su problema es simple... no saben a dónde van’

Noticias
/ 29 octubre 2025
    Claudia se burla del PAN: ‘Su problema es simple... no saben a dónde van’
    La presidenta recordó que el actual proyecto político de gobierno nació del trabajo territorial y del vínculo con las comunidades. /FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum ironizó sobre el proceso de renovación del PAN y aseguró que el partido opositor carece de un proyecto político que conecte con los ciudadanos

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este miércoles que el Partido Acción Nacional (PAN) enfrenta un “pequeño problema”: no tener un proyecto político definido ni una estrategia que conecte con la ciudadanía.

Las declaraciones surgen luego de que el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, anunciara un proceso de renovación interna rumbo a las elecciones de 2027.

“Tienen un problemita, pequeño problema, que no tienen proyecto”, dijo Sheinbaum entre risas durante su conferencia matutina, marcando distancia entre el PAN y el movimiento de la Cuarta Transformación, que encabeza desde Palacio Nacional.

“Nosotros crecimos así, tocando casa por casa, en contacto directo con la gente. Así se fue formando el movimiento de transformación”, subrayó la mandataria.

La presidenta recordó que el actual proyecto político de gobierno nació del trabajo territorial y del vínculo con las comunidades, a diferencia de las estrategias partidistas tradicionales que -dijo- “sólo se acuerdan del pueblo en tiempos electorales”. “Así crecimos políticamente: con movilización popular, no desde los escritorios ni los spots”, afirmó.

Sheinbaum aprovechó para recordar su etapa como estudiante en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde participaba en movimientos estudiantiles durante los años ochenta.

“Decíamos: hoy vamos a ‘salonear’. Tocábamos la puerta del salón y, si el maestro nos dejaba entrar, informábamos sobre el aumento de cuotas o las reformas de Carpizo en el 86”, relató.

Entre risas, la presidenta señaló que esa práctica de “salonear” -entrar a dialogar directamente con la gente- la mantiene hasta hoy. “Ahora que fui a la Universidad Rosario Castellanos en Chalco, toqué la puerta de un salón para saludar a los estudiantes. Les dije: ‘voy a salonear tantito’”, compartió la mandataria, destacando que esa cercanía, afirmó, sigue siendo la base de su liderazgo político. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

